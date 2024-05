Vừa được lập trang cá nhân, con gái 13 tháng tuổi nhà Bảo Anh đã hút gần 3.000 người hâm mộ

Trên trang cá nhân mới đây, Bảo Anh thông báo việc cô vừa mở một trang facebook riêng cho con gái đầu lòng Misumi với tên gọi: Misumi Meow Meow.

Giọng ca Như Lời Đồn cho biết: "Để mà mí bớt post ngập tràn thì tạo riêng cho Misumi 1 trang page ghi lại tất cả hành trình đến với thế giới này của con. Love you more than i can say chiếc em bé đáng iu ơi (tạm dịch: Yêu con hơn hết thảy những điều có thể nói). Misumi cũng có trang Instagram riêng đã lập từ lâu nhưng để chế độ private (riêng tư) hay giờ mở khóa luôn ta".

Bảo Anh vừa mở trang cá nhân cho con gái đã thu về gần 3.000 lượt follow

Trang cá nhân của con gái Bảo Anh dù vừa mới lập chưa đầy 1 tiếng, nhưng đã thu về gần 3.000 lượt follow cùng 2.600 lượt "like".

Qua đây có thể thấy sức hút không hề nhỏ của con gái đầu lòng nhà Bảo Anh. Nhiều người dự đoán rằng, trong tương lai gần, chắc chắn Misumi nhà Bảo Anh sẽ sớm đứng trong hàng ngũ những gương mặt "tấu hề" của làng nhóc tì Vbiz bên cạnh Leon nhà Hồ Ngọc Hà hay Suchin con gái Cường Đô La.

Ngày 23/4, cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi Bảo Anh chính thức công khai hình ảnh cũng như tuyên bố việc bản thân đã sinh con. Ngay sau khi Bảo Anh chính thức thừa nhận có con gái, mẹ giọng ca Như lời đồn cũng thoải mái "xả ảnh" bên cháu ngoại đáng yêu. Từ khi thừa nhận có con tới nay, Bảo Anh không ngần ngại mà thường xuyên cập nhật những hình ảnh đáng yêu của nhóc tì nhà mình.