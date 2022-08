Vừa bắt được hoa cưới của Son Ye Jin, Gong Hyo Jin "chốt đơn" lên xe hoa vào tháng 10

Là nữ “chủ nhân” bắt được hoa cưới tại hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin vào tháng 3/2022, rất nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên Gong Hyo Jin mong chờ thêm một hôn lễ cổ tích nữa diễn ra sau cặp đôi sao Hạ cánh nơi anh.

Gong Hyo Jin "chốt đơn" lên xe hoa vào tháng 10

Trong khi nhiều người hâm mộ của Gong Hyo Jin đang đợi ngày nữ diễn viên lên xe bông thì mới đây phía công ty quản lý của Gong Hyo Jin đã xác nhận ngày cô trở thành cô dâu: "Gong Hyo Jin và Kevin Oh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau".

Cả hai sẽ tổ chức đám cưới riêng tư vào tháng 10 với sự có mặt của bạn và gia đình hai bên. Mong mọi người hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi trước bước tiến quan trọng này".

Trước đó, tháng 3/2020, Gong Hyo Jin đăng bức ảnh chụp màn hình cô đang nghe ca khúc Anytime, Anywhere của Kevin Oh. Đến tháng 4/2022, theo tin độc quyền từ Sports Chosun, nữ diễn viên Gong Hyo Jin đã được nam ca sĩ cầu hôn.

Gong Hyo Jin và chồng sắp cưới, ca sĩ Kevin Oh

Trước thông tin nữ diễn viên Khi hoa trà nở, phía công ty chủ quản của nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng: “Đúng là Gong Hyo Jin đang hẹn hò với Kevin Oh”.

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, được mệnh danh là nữ hoàng phim hài tình cảm, hay nữ hoàng rating và được người hâm mộ gọi là Kongvely nhờ màn diễn xuất đáng yêu của hàng loạt vai diễn thành công kể từ Pasta.

Gong Hyo Jin trẻ nhiều hơn so với tuổi

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn qua loạt bộ phim ăn khách như: Thank you, Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, Jealousy Incarnate và mới nhất là When the Camellia Blooms.

Còn vị hôn phu của nữ diễn viên - Kevin Oh sinh năm 1990, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn. Anh là người đoạt quán quân chương trình Super Star K7.