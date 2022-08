Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi Kevin Oh vào tháng 10 năm nay

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Gong Hyo Jin đã nhận được lời cầu hôn từ Kevin Oh và đang cẩn thận thông báo về việc kết hôn với những người xung quanh. Lễ ăn hỏi đang được chuẩn bị bởi 2 bên gia đình và những người xung quanh. Có thông tin cho rằng gia đình Kevin Oh ở Mỹ cũng chào đón Gong Hyo Jin như một thành viên mới trong gia đình.

Đặc biệt, tham dự đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin vào tháng 3 năm nay, Gong Hyo Jin là người đã bắt được bó hoá cưới từ bạn thân. Vì thế người hâm mộ mong đợi một đám cưới lãng mạn của cô dâu Gong Hyo Jin trong năm nay.

Gong Hyo Jin được biết đến với danh hiệu "Nữ hoàng rating" của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ra mắt vào năm 1999 và dần khẳng định mình là nữ diễn viên thực lực với diễn xuất truyền cảm. Đặc biệt, "Thank you", "Pasta", "The Greatest Love", "Master’s Sun" và "When the Camellia Blooms" đều đạt tỷ suất người xem cao.

Kevin Oh sinh năm 1990, là ca sĩ/nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn và từng giành giải quán quân chương trình Superstar K7 vào năm 2015. Sau đó, anh phát hành các đĩa đơn như "Lovers" và "How Two Children", đồng thời thành lập ban nhạc Aftermoon thông qua "Super Band" của JTBC.