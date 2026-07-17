Vụ xe khách lao khỏi cao tốc ở Hà Nội: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao khỏi cao tốc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Khẩn trương, tăng cường cứu chữa, điều trị người bị nạn.

Trưa 17/7, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ tai nạn xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị 2 đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại gây ra do vụ tai nạn.

Đồng thời, đề xuất các kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Tp.Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cập nhật tình hình diễn biến việc cứu chữa, điều trị cho người bệnh.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ xe khách lao khỏi cao tốc ở Hà Nội (Ảnh: BVCC).

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 17/7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đang phối hợp với Công an Tp.Hà Nội điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 cùng ngày tại khu vực Km 197+900 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua địa phận xã Chương Dương, Hà Nội.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn B (SN 1983, quê Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô loại 38 chỗ (trên xe đang chở 32 người) BKS 20C-117.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Nghệ An đi Hà Nội.

Đến khu vực trên, chiếc xe bất ngờ lao khỏi đường cao tốc, tông đổ dải hộ lan rồi văng xuống đường gom. Sau tai nạn, chiếc xe bị lật nghiêng.

Tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác tử vong tại bệnh viện. 28 nạn nhân còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và 2 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong đó, bệnh nhân 18 tuổi (Bắc Ninh) bị đa chấn thương nặng, gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và theo dõi chấn thương bụng kín. Bệnh nhân 54 tuổi (Thái Nguyên) bị gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và hai xương cẳng tay trái.