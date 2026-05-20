Vụ Trưởng khoa Dược Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương: 50 tấn caffeine bị thu giữ có thể 'chế' thành 150 tấn ma túy

Caffeine thu giữ trong vụ án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa khám phá thành công chuyên án 135VL, triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Đáng chú ý, đường dây nêu trên do ông Trần Phi Hùng – Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện y học cổ truyền Trung ương cầm đầu.

Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh) phá chuyên án.

Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo Hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng khám xét, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến toàn bộ hoạt động trong đường dây; đồng thời truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng đang cất giấu tại cả ở Việt Nam và Lào.

Đến nay đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Đáng chú ý, với hơn 50 tấn caffeine thu giữ trên nếu thuận lợi vận chuyển ra nước ngoài, các đối tượng có thể sản xuất được hơn 150 tấn ma túy nước vui, hồng phiến... chứa chất này.

Với tinh thần đánh trúng, đánh đúng, triệt xóa cả đường dây tội phạm, đến nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can (trong đó 6 bị can về tội "Buôn lậu", 3 bị can về tội "Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ").

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Ông Trần Phi Hùng.

Lợi dụng 'lỗ hổng' chính sách để buôn lậu

Liên quan đến vụ án, theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng trong vụ án đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cụ thể, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình).

Tuy nhiên, tại Việt Nam caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Trong đường dây này, ông Trần Phi Hùng đã lợi dụng việc được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế để buôn lậu caffeine sang nước thứ ba. Cụ thể, các đối tượng lập "công ty ma", sử dụng hóa đơn khống để mua bán caffeine.

Do đó, trên thực tế các công ty này không hề mua bán caffeine thực sự mà hàng được vận chuyển ra nước ngoài, ngụy trang trong bao xi măng, thức ăn chăn nuôi.

Dòng tiền mua bán được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của ông Trần Phi Hùng và được “bơm ngược” lại vào các tài khoản của công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa với hợp đồng mua bán giả ban đầu.

Thông tin thêm về chuyên án, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết thêm, đây là chuyên án đầu tiên đơn vị không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy được quy định trong Bộ luật Hình sự.

"Với sự nhạy bén trong tư duy và nhận diện, đánh giá đúng, trúng xu hướng tội phạm trong lĩnh vực tiền chất, hóa chất; đã làm rõ được phương thức thủ đoạn đối tượng lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quy định về quản lý tiền chất, hóa chất, hoạt động xuất nhập khẩu, kế toán; từ đó, bóc gỡ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây" - đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin.

Được biết, caffeine là chất kích thích tự nhiên được tìm thấy trong cây trà, cà phê và cacao. Chúng hoạt động bằng cách kích thích não và hệ thần kinh trung ương, giúp con người tỉnh táo và ngăn ngừa sự mệt mỏi. Caffeine được sử dụng làm chất độn để sản xuất ma túy dạng bánh, viên...

Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, chất caffeine không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, không thuộc Danh mục hàng hóa quản lý theo giấy phép, theo điều kiện của Bộ Công Thương.