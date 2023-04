Vũ trụ điện ảnh Marvel "vật lộn", thời kỳ hoàng kim kết thúc?

Trong hơn một thập kỷ, Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đã gây dựng tên tuổi của mình trong lòng khán giả với những câu chuyện hoành tráng, những nhân vật siêu anh hùng được yêu mến. Từ MCU, hàng loạt diễn viên "một bước lên mây" và trở thành siêu sao.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, phim siêu anh hùng của nhà Marvel có vẻ như đang dần mất đi sức hấp dẫn. Nhiều người hâm mộ lo lắng về tương lai của Vũ trụ điện ảnh này khi các bộ phim không còn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Có lẽ nào thời kỳ hoàng kim của Marvel đã thực sự kết thúc cùng với Avengers: Endgame như một vài dự đoán trước đây?

Doanh thu phòng vé thảm bại - Dấu hiệu suy tàn đầu tiên của MCU

Sau hơn một thập kỷ thống trị nền văn hóa điện ảnh, hãng phim siêu anh hùng Marvel đã gặp phải những thách thức vô cùng khó khăn mà có lẽ họ chưa từng ngờ tới. Bắt đầu với Black Widow ra mắt năm 2020 không đạt được kì vọng, Marvel liên tiếp thất bại tại phòng vé với những bộ phim thuộc giai đoạn 4 của Vũ trụ điện ảnh MCU.

Bộ phim mới nhất là Ant-Man and the Wasp: Quantumania hoàn toàn "thất thủ" tại phòng vé. Sau hơn một tháng phát hành, bộ phim chỉ mang về 463 triệu USD trên toàn thế giới. Doanh thu phim sụt giảm chóng mặt sau tuần đầu tiên công chiếu. Không chỉ có doanh thu tệ, bộ phim còn bị chê bại thậm tệ với số điểm Rotten Tomatoes thấp ngang Eternals (47% đánh giá tích cực).

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" thất bại ê chề tại phòng vé. (Ảnh: Marvel Studios)

Đây là một sự thất bại vô cùng lớn với các giai đoạn trước đây trong Vũ trụ điện ảnh mà Marvel tạo ra. Ở thời kỳ hoàng kim (trước Avengers: Endgame), các bộ phim siêu anh hùng của hãng thường xuyên phá vỡ kỉ lục phòng vé. Việc những bộ phim này đạt doanh thu mơ ước 1 tỷ USD trở nên quá quen thuộc, đến nỗi khán giả không còn ngạc nhiên với những tin tức này. Do đó, có thể thấy rõ sự quan tâm của khán giả đại chúng đối với phim Marvel cũng đang giảm dần, sụt giảm theo doanh thu phòng vé.

Phim siêu anh hùng không còn mới lạ

Khi Vũ trụ điện ảnh Marvel lần đầu ra mắt công chúng, đó là một ý tưởng vô cùng mới lạ cho thể loại siêu anh hùng. Khán giả tò mò về khái niệm vũ trụ điện ảnh khi được liên kết sẽ hoạt động như thế nào, bởi đây là điều chưa từng được thực hiện trước đó. MCU nhờ vậy đã trở thành một khái niệm nổi tiếng, nhanh chóng phát triển nhờ tính độc đáo và gắn kết chặt chẽ của mình.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, sự mới lạ này đã không còn nữa. Việc thu hút khán giả với nội dung mới lạ, bất ngờ ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi họ cũng đã từng xem chính những nội dung này vào... nhiều năm trước. Công thức phim trong Vũ trụ điện ảnh Marvel cũng dễ đoán và rơi vào khuôn mẫu nhất định, khiến khán giả ngày càng ngao ngán.

MCU kết nối với người hâm mộ, nhưng khán giả đại chúng thì không

(Ảnh: Marvel Studios)

MCU thực chất đã có một chiến lược và tầm nhìn rõ ràng về các bộ phim của mình, đó là cho phép tạo ra một thế giới thống nhất và kết nối với nhau. Điều này giúp người xem dễ dàng theo dõi và hiểu mạch phim chính.

Với mỗi giai đoạn, Marvel lại xây dựng những sự kiện lớn hơn (lấy ví dụ như The Avengers hoặc Avengers: Infinity War) hoặc một mô hình để người xem bị cuốn hút và cùng thảo luận về những điều sắp xảy ra. Do đó, Marvel thường sử dụng những bộ phim của mình để tiếp cận những người hâm mộ - bộ phận khán giả nhất định. Phần lớn các bộ phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel gần đây đều tập trung vào việc làm hài lòng người hâm mộ bằng cách mang vào một số yếu tố, nhân vật hoặc liên quan tới truyện tranh. Nhưng, điều này lại khiến Marvel quên đi mất việc mình cần tập trung vào nội dung và phát triển một cốt truyện hay. Kết quả là, không hề có mối liên hệ nào giữa những phim Marvel với công chúng.

Các nhân vật cùng diễn xuất nhạt nhẽo

Trong suốt hơn 10 năm, Vũ trụ điện ảnh Marvel đã mang tới khán giả những nhân vật có chiều sâu và tính hiện thực, mang tầm ảnh hưởng lớn tại Hollywood. Từ Iron Man đến Thor đều vô cùng hấp dẫn và năng động, những câu chuyện của họ dễ dàng lôi cuốn khán giả do các nhân vật đều đã được phát triển chỉn chu trong suốt bộ truyện tranh.

Các diễn viên hàng đầu của MCU như Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson... đều mang tới chiều sâu và sự tinh tế cho các nhân vật của họ. Chính sự nhập vai này là điều nâng cao chất lượng phim siêu anh hùng nhà Marvel. Tuy nhiên, sự rời đi của các diễn viên cũ là đòn tấn công vô cùng đau đớn vào tương lai của Marvel.

Quá nhiều nhân vật mới cùng nhiều cốt truyện trong "Eternals" khiến khán giả khó lòng tập trung vào mạch phim chính. (Ảnh: Marvel Studios)

Do thiếu đi các nhân vật hấp dẫn kèm với đó là diễn xuất không mấy xuất sắc từ dàn diễn viên mới, các bộ phim thuộc MCU trong thời gian gần đây không được đánh giá. Thật khó để khán giả đắm chìm vào câu chuyện nếu như nhân vật thiếu tính chân thực hoặc diễn viên thiếu sức hút. Thậm chí, nhiều nhân vật mới xuất hiện còn bị khán giả thẳng thừng chỉ trích là nông cạn.

Marvel mất phương hướng

Thor: Love and Thunder, Eternals, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Ant-Man and the Wasp: Quantumania... dường như đều không có mối liên hệ rõ ràng trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Một điều mà hãng phim cần nhìn nhận lại, đó chính là MCU đang không có định hướng rõ ràng. Sự thiếu định hướng này khiến khán giả cảm thấy khó hiểu với tất cả những gì đang diễn ra trên màn ảnh rộng.

Chưa dừng lại ở đó, Victoria Alonso - giám đốc điều hành chính của Marvel - đã chính thức nghỉ việc. Đây là một đòn "chí mạng" đối với Marvel trong thời điểm hiện tại khi bà Alonso là một trong những "cánh tay phải" chủ chốt của ông chủ Kevin Feige. Bà cũng gắn bó với Marvel từ khi bắt đầu thành lập, gia nhập công ty vào năm 2006, tức là trước khi phát hành bộ phim đầu tiên của hãng - Iron Man (2008).

Nhìn chung, sự đi xuống của Marvel là điều khán giả hoàn toàn có thể nhận thấy. Những người hâm mộ lo lắng rằng hãng phim đã tận dụng hết chất xám sau 30 bộ phim điện ảnh và 8 loạt phim truyền hình phát trực tuyến trong 15 năm qua. Tuy nhiên, Marvel vẫn có thể lật lại tình thế với những dự án phim sắp tới nếu như thay đổi. Câu hỏi đặt ra ở đây là Marvel sẽ làm thế nào để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ khi đối thủ của họ - hãng DC - đang ngày càng chất lượng hơn trong những bộ phim của mình.