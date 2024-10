Vụ trẻ mầm non 5 tuổi đánh bạn cùng lớp bầm tím ở Nghệ An: Tạm dừng công tác giáo viên phụ trách

Cô giáo đi ra ngoài làm việc riêng khi đang quản lý lớp học

Ngày 9/10, bà Phạm Thị Kiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tạm định chỉ cô giáo Đào Thị S. (SN 1986, giáo viên lớp 3 tuổi) do để học sinh đánh bạn bầm tím.

Sự việc xảy ra vào chiều 7/10, tuy nhiên nhà trường không giải thích rõ ràng khiến phụ huynh rất bức xúc.

Sự việc xảy ra tại lớp 5 tuổi A2, Trường Mầm non Nghĩa Lộc, có 43 trẻ, do 2 giáo viên chủ nhiệm gồm cô Trần Quỳnh Mai và Lê Thị Ly phụ trách.

Chiều 7/10, trường phân công cô Mai cập nhật thông tin nhà trường lên cơ sở dữ liệu tại phòng y tế và cô Ly đến phòng khác chuẩn bị nội dung bài soạn, đồ dùng để tham gia hội thảo chuyên môn trường, cụm trường theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

Vì vậy, nhà trường bố trí cô Đào Thị S. sang quản lý lớp trong thời gian 2 cô giáo trên đi làm nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, cô này ra ngoài và giao cho bạn lớp trưởng trông coi.

Trong quá trình quản lý lớp từ 14h30 cùng ngày, bạn lớp trưởng đã dùng ống nhựa đồ chơi đánh 6 bạn khác trong lớp gây thương tích. Trong đó, có 2 em bị bầm tím trên cơ thể.

Đến cuối buổi chiều, khi cô giáo chủ nhiệm về lớp kiểm tra thì mới phát hiện sự việc. Cô giáo lập tức báo phụ huynh đến trường đón con.

"Tối 8/10, trường đã họp với phụ huynh, giáo viên trong trường và quyết định tạm dừng công tác đối với giáo viên quản lý lớp học Đào Thị S; đồng thời đang xem xét để điều chuyển giáo viên này sang công việc khác phù hợp. Trong đêm, nhà trường đã đến từng gia đình để trao đổi, xin nhận trách nhiệm với phụ huynh", Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Lộc thông tin.

Nhà trường không kịp thời báo cáo, để ảnh hưởng dư luận không tốt

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn cho biết, nhà trường không kịp thời báo cáo phòng khi xảy ra sự việc. Vì vậy, phòng yêu cầu các giáo viên liên quan viết tường trình về trách nhiệm của mình.

Có 6 trẻ bị đánh, trong đó có 2 em phải nhập viện.

Bước đầu xác định, để xảy ra việc có 6 trẻ 5 tuổi bị đánh trong trường là vi phạm nội quy, vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm về trách nhiệm của công tác quản lý nhà trường, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ; tạo ra bức xúc trong phụ huynh và dư luận không tốt.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết thêm, Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn làm việc trực tiếp với nhà trường, yêu cầu nhà trường theo dõi tình hình sức khỏe để học sinh sớm trở lại trường học;

Đồng thời, phối hợp với địa phương làm tốt công tác tư tưởng với phụ huynh; yêu cầu nhà trường kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm của tập thể, cá nhân theo quy định nếu có... Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT Nghĩa Đàn có kết quả xử lý gửi về trước ngày 15/10.