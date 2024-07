Cà Mau khởi tố vụ án vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành lại bị bầm tím người

Tại cuộc họp báo quý II/2024 vào chiều 23/7, Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả giám định bé trai nghi bị bạo hành là 4%. Hiện Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”.

Vết thương trên trán cháu M.T.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin, người thân em L.M.T. (10 tuổi) tố cáo đến cơ quan chức năng em T. bị mẹ kế bạo hành, dẫn tới nhiều thương tích, bầm tím người.

UBND huyện Trần Văn Thời có báo cáo về vụ việc thể hiện, em T. bị 1 vết rách trán dài 4cm; nhiều vết bầm tím trên tay trái, lưng trái; 1 vết sưng trên đầu.

Làm việc với công an, em T. cho rằng, bị mẹ kế là bà H.M.N. (ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) đánh gây thương tích. Bà N. Trong khi đó, bà H.M.N. lại trình bày với công an “thấy em T. chạy ra sau nhà rồi bị té cạnh đống đá”.

Còn anh L.V.T. (anh ruột cùng cha khác mẹ với T.) kể lại với công an, T. nói vết thương trên trán do bị bà N. đánh bằng cây sạn, nên chở tới viện khâu vết rách.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm thông tin trong buổi họp báo

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào tháng 2/2023, giáo viên Trường Tiểu học 2 Lợi An (xã Lợi An) phát hiện cháu L.M.T. khi đến trường trên người có nhiều vết bầm tím. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời sau khi vào cuộc đã khởi tố người mẹ kế về hành vi hành hạ con chồng là cháu T.. TAND tỉnh Cà Mau trong phiên xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt bà H.M.N. 12 tháng tù treo.