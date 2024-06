Hải Phòng: Cảnh cáo 3 giáo viên để xảy ra việc cháu bé 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản về kết quả điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc cháu N.H.N (5 tuổi, ở trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân) bị bầm tím vùng lưng.

Cơ quan công an quận Lê Chân xác định cháu N.H.N có dấu hiệu bị xâm phạm sức khoẻ. Theo Kết luận giám định số 379 của Trung tâm pháp y Hải Phòng, tỷ lệ % tổn thương cơ thể của cháu N.H.N tại thời điểm giám định là 0%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân xác định: Trong thời gian từ khi đến lớp cho đến khi gia đình đón về vào ngày 15/5, cháu N.H.N bị cháu V.M.Tr. dùng tay đấm nhiều lần vào vùng lưng, gáy vào khoảng 10h8’ đến 10h28’.

Cô giáo N.T.H.Th. tác động (đẩy) vào vai khi cho cháu ăn vào khoảng 10h59’. Cô N.T.H.Th. và cô L.T.T. xoa dầu (rượu gấc) xoa, bóp vùng lưng vào khoảng 14h22’.

Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng

Căn cứ kết quả điều tra của Công an quận Lê Chân, UBND quận Lê Chân đã chỉ đạo Phòng Nội vụ quận hướng dẫn Trường Mầm non An Dương tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kỷ luật theo quy định về việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.