Vụ tra tấn như thời trung cổ trên tàu cá: Người thân cung cấp hồ sơ điều trị bệnh cho công an

Như Tiền Phong thông tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản "hỏa tốc" đề nghị Công an tỉnh khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh; xử lý nghiêm nếu có xảy ra sai phạm.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cập nhật, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố để điều tra vụ án hành hạ người khác. Đồng thời, công an cũng đang điều tàu có 3 nghi can vào bờ.