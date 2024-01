Vũ Thu Phương làm rõ nghi vấn thiên vị Xuân Hạnh, tình cờ hé lộ thêm 2 học trò sắp thi Hoa hậu Hoàn vũ

Sau Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, kết quả Bùi Thị Xuân Hạnh - học trò Vũ Thu Phương đăng quang ngôi vị cao nhất khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Không ít người cho rằng Xuân Hạnh được cô giáo ưu ái trong thời gian Vũ Thu Phương làm giám khảo cuộc thi. Mới đây, Vũ Thu Phương tiết lộ cô từng có ý định không làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 nếu có học trò dự thi nhưng sau cùng cú "plot twist" đã xảy ra.

Nữ siêu mẫu cho biết sau tập 9 The Face Vietnam 2023, cô muốn bù đắp cho Lâm Hoàng Oanh - học trò đã bị loại trong một tập phát sóng trước đó với chiến lược bùng nổ hình ảnh ở Hoa hậu Hoàn vũ. Thời điểm này, vì được vào Chung kết The Face Vietnam 2023 nên Xuân Hạnh không quan tâm đến cuộc thi nhan sắc. Vũ Thu Phương cũng lên chiến lược dự định để Xuân Hạnh dự thi vào năm 2024, còn Hương Liên - "em út" team Phượng Hoàng sẽ dự thi sau khi học xong và được rèn luyện thêm.

Thế nhưng đến trước vòng sơ khảo, Lâm Hoàng Oanh đã rút lui khỏi đường đua Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 vì chưa sẵn sàng và muốn chuẩn bị thêm. Đây cũng là lý do Vũ Thu Phương quyết định nhận lời mời ngồi ghế giám khảo cuộc thi năm nay nhưng cô không ngờ Xuân Hạnh lại tạo bất ngờ cho mình với việc ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Lâm Hoàng Oanh ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 nhưng rút lui trước khi ghi hình vòng sơ khảo

Vũ Thu Phương tiết lộ Hương Liên đã lên kế hoạch thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau khi đã hoàn tất việc học và được rèn luyện thêm

Sau tập 9 The Face Vietnam 2023, Xuân Hạnh nói với Vũ Thu Phương rằng cô muốn chuẩn bị thêm 1 năm trước khi ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Dưới bài đăng, Vũ Thu Phương khẳng định: "Phương chia sẻ những câu chuyện nội bộ mong mọi người hiểu Phương không hề có ý định đẩy thí sinh nào năm nay, Phương chỉ không muốn mình là trở ngại trên các mục tiêu, đường đi của các em nên Phương sẵn sàng rút nếu các em thi, còn câu chuyện ngang trái ra sao thì từ từ hồi sau sẽ rõ ha".

Khi một tài khoản để lại bình luận cho rằng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang "hợp thức hóa" danh hiệu cho học trò Vũ Thu Phương, nữ siêu mẫu đáp lại: "Phương hoàn toàn hiểu cảm giác nghi ngờ của bạn và mọi người về kết quả cuối cùng. Chính Phương thời khắc ấy cũng vô cùng bối rối, nhưng mong bạn hãy chậm lại cho Phương chứng mình sự trong sạch của mình. Việc này lớn Phương hứa sẽ lên tiếng rõ ràng, có trách nhiệm với vai trò, vị trí của mình.

Danh hiệu có hay không còn do năng lực, phước phần mỗi người. Là người đi lên không danh hiệu Phương chưa bao giờ nặng nề vương miện, Phương luôn quan trọng hành trình và những bài học trên hành trình ấy.

3 cô bé team The Face Vietnam của Phương và nhiều thí sinh The Face Vietnam khác đẹp thật không lẽ không cho các em thi? Lấy quyền gì cấm các em ấy, năng lượng giống nhau cùng giấc mơ hoàn vũ, hướng tới giá trị thật, đóng góp cho cộng đồng cùng hướng về một nhà sao Phương có thể cản đường các em? Nhân duyên Phương có với các em ở The Face Vietnam so với hành trình tương lai của mỗi người thì rất ngắn và không nên lấy đó làm cớ để sợ hãi, chùn bước. Phương tự tin với sự công minh của bản thân trên 'ghế nóng' và biết cách cư xử, hành động trên cả hành trình để không ảnh hưởng đến các thí sinh cũng như góc nhìn của giám khảo khác. Mong bạn cho Phương và Xuân Hạnh thời gian chứng minh sự trong sạch và bản lĩnh của mình. Cám ơn bạn".

Sau cùng, Xuân Hạnh lại quyết định dự thi tạo bất ngờ cho cô giáo và nhận kết quả đăng quang

Ngay sau khi đêm Chung kết kết thúc, giám khảo Vũ Thu Phương chia sẻ về Xuân Hạnh: "Dĩ nhiên đâu đó Xuân Hạnh cũng còn có nhưng điểm yếu mà em ấy cần cố gắng nhiều hơn để chứng minh cho mọi người thấy sự toả sáng trong tương lai. Còn với những giá trị riêng của Nhung thì có nhiều điểm trong thang điểm tôi không tiện nói ra cho mọi người biết. Tôi nghĩ trong tương lai Hạnh sẽ toả sáng.

Dĩ nhiên, kết quả của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam luôn là sự đồng thuận của tất cả ban giám khảo. Mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi chấm điểm ngay tại trên bàn, năm nay đặc biệt là chấm online, kết quả không cần đợi vào bên trong cộng điểm nữa mà nó diễn ra ngay trên bàn rồi. Khi vào bên trong thì chỉ biết kết quả cuối cùng".