Vụ thảm sát cả nhà vợ ở Đắk Lắk: Chi tiết quá trình gây án của nghi phạm

Liên quan đến vụ thảm sát ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đã có những lời khai ban đầu.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận.

Thuận nghiện ma túy nhiều năm, từng có 2 tiền án về các tội “Trộm cắp” và “Hủy hoại tài sản”.

Năm 2021, Thuận và chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi, ngụ tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đăng ký kết hôn. Thuận sống bên nhà vợ, đến năm 2022, cả hai có với nhau một người con chung.

Thời gian sau vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, thi thoảng tới thăm con.

Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận thấy gia đình luôn xa lánh, hắt hủi. Vợ thường xuyên không nghe điện thoại, hay vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Tối 12/9, Thuận mua ma túy về nhà sử dụng. Nhớ lại việc gia đình vợ đối xử không tốt với mình nên mang theo con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ.

Thời điểm Thuận đến, nhà chị Hoa đã đóng cửa. Tuy nhiên, một lúc sau, em trai chị Hoa là anh Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi, tài xế taxi) đi làm về, mở cổng nên Thuận ra tay sát hại nạn nhân.

Nghe tiếng kêu, chị Hoa và mẹ - bà Trần Thị Dung (mẹ chị Hoa) chạy ra cũng bị Thuận sát hại. Con trai riêng chị Hoa - cháu Trần Tấn P. (12 tuổi) cũng bị Thuận đâm, chém nhưng đã leo tường chạy thoát. Riêng con gái chung của Thuận với chị Hoa, Thuận không ra tay.

Vẫn theo lời khai, gây án xong, Thuận đóng cửa, dội nước lau các vết máu rồi lục lấy tiền trong giỏ xách và bỏ trốn bằng cửa sau.

Khi đến đường Đinh Núp (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), Thuận chặn xe, khống chế một phụ nữ đi đường để cướp xe máy. Dù bị quyết liệt chống trả, Thuận vẫn cướp được xe bỏ chạy.

Thuận lục trên xe máy có hai chiếc điện thoại và một số tiền. Thuận chỉ lấy tiền, còn điện thoại thì vứt bỏ bên đường. Quá trình lẩn trốn, Thuận còn mua thêm một con dao Thái Lan, mua ma túy sử dụng và mua thuốc ngủ với ý định tự vẫn.

Trên đường tẩu thoát, Thuận còn lấy chiếc áo chống nắng trong cốp xe, cải trang thành phụ nữ, trùm kín mít. Khi lẩn trốn tại khu vực đồi thông (phường Ea Kao), Thuận bị công an bắt giữ.

Đối tượng Thuận và người vợ tên Hoa từng hạnh phúc bên nhau.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội "Giết người", "Cướp tài sản".