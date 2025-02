Vụ tài xế ngồi trong ô tô bị đấm túi bụi trên phố Hà Nội: Nạn nhân lên tiếng hé lộ nguyên nhân

Sáng ngày 12/2, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành vi túm cổ tài xế ngồi trong ô tô con rồi liên tục đấm nạn nhân, sau va chạm giao thông ở Hà Nội khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/2 tại phố Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người đàn ông trung niên liên tiếp đấm tài xế ngồi trên ô tô. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, tài xế bị hành hung là Nguyễn Văn Khánh sinh năm 2004 tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Anh Khánh chia sẻ: "Tôi là người lái xe 29A- 151.54, khoảng 10h tôi có đỗ xe tại số 40 phố Cửa Đông thì bác xe 30k- XXX có qua mở kính bảo tôi đỗ dịch lên vì đường khá tắc.

Sau đó tôi đỗ lên không kịp bác đã đập kính xe và rồi không nói gì cứ thế đấm vào mặt tôi và còn nói rằng mày gọi ai được thì gọi tao không sợ. Do lúc đó tôi vội đón khách nên đã đi luôn cũng may có người dân can".

Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo Công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc một tài xế bị người đàn ông túm cổ áo rồi đấm liên tục khi đang ngồi trong xe ô tô.

"Đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang xác minh, làm rõ. Theo phản ánh, đoạn đường xảy ra sự việc là tuyến đường giao giữa đường Lý Nam Đế và phố Cửa Đông", đại diện lãnh đạo Công an phường Cửa Đông nói.