Vụ tai nạn kinh hoàng ở Đồng Nai làm 9 người thương vong: Tài xế xe khách Thành Bưởi "vượt ẩu"

Ngày 30-9, Công an huyện Định Quán đang tạm giữ tài xế Hoàng Văn Tính (SN 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên- Huế) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người thương vong.

Cụ thể, vụ tai nạn làm 4 người chết là tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận - tài xế xe ô tô 16 chỗ) và anh Nguyễn Xuân Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận), chết trên đường đi cấp cứu; bà Đoàn Thị Liên (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận) chết trên đường đi cấp cứu.

Xe ô tô 16 chỗ biến dạng sau khi bị xe khách Thành Bưởi tông làm 4 người chết, 5 người bị thương

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 30-9, Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi, biển số 50F-004.83 chở theo 32 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng Dầu Giây đi Đà lạt.

Khi đi qua ấp 3, xã Phú Thịnh (huyện Định Quán), Tính điều khiển ô tô vượt bên trái xe tải biển số Đồng Nai lưu thông cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, không đảm bảo khoảng cách khi vượt dẫn đến đầu xe bên phải xe ô tô khách Thành Bưởi đâm vào phía bên trái xe tải biển số Đồng Nai.

Sau đó, xe ô tô khách do Tính điều khiển đi qua phần đường hướng ngược lại và đâm trực diện vào ô tô 16 chỗ do anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở theo 8 hành khách, lưu thông chiều Đà Lạt - Dầu Giây.

Vụ tai nạn làm 4 người chết.Hiện 5 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Định Quán, trong đó có trường hợp nguy kịch.

Đầu xe khách Thành Bưởi hư hỏng nặng

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Sở GTVT… đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức cấp cứu nạn nhân bị tai nạn, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, bị thương 3 triệu đồng/người. Ông Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/người; Huyện ủy, Ban An toàn giao thông huyện Định Quán hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, người bị thương 3 triệu/người. Phòng CSGT Công an tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng/ người.