Vụ ô tô lao xuống sông: Tài xế còn sống nhưng báo cáo tử vong khiến dư luận bất bình

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe ô tô đâm xe máy rồi lao xuống sông khiến 3 người tử vong xảy ra tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) vào ngày 13/7, trong các văn bản ban đầu của cơ quan chức năng đều báo cáo tài xế lái xe ô tô là Trần Hồng S. (sinh năm 1990) đã chết.

Đến tối 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An công bố tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn là Trần Hữu Ba (sinh năm 1988, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) còn sống. Việc thông tin cùng một vụ tai nạn nhưng danh tính tài xế ô tô khác nhau khiến gia đình nạn nhân và dư luận xôn xao, bức xúc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 16/7, trao đổi với PV, ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An xác nhận, trong báo cáo ban đầu số 148 của ban gửi UBND tỉnh Nghệ An có ghi tài xế điều khiển xe ô tô là Trần Hồng S. đã chết.

Ông Phan Huy Chương cho biết, đây chỉ là báo cáo sơ bộ ban đầu, không phải báo cáo chính thức. "Căn cứ báo cáo sơ bộ ban đầu, tỉnh chỉ đạo nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành liên quan như Ban An toàn giao thông tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Cơ quan công an thì tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đây là báo cáo sơ bộ không phải là báo cáo chính thức. Khi nào có kết quả điều tra mới có báo cáo chính thức", ông Phan Huy Chương lý giải và cho biết thêm, thông tin sơ bộ ban đầu trong báo cáo được đơn vị ghi nhận từ chính quyền địa phương, người dân tại hiện trường vụ việc.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị vò nát.

Được biết, cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An cũng có văn bản số 6885 chỉ đạo các đơn vị liên quan về việc khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông để xử lý nghiêm vụ tai nạn. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng có văn bản số 2419 gửi Cục C08 Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc cập nhật tình hình vụ tai nạn giao thông. Trong 2 văn bản này cũng ghi rõ người điều khiển xe ô tô là Trần Hồng S. đã chết.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, vào lúc 16h46, ngày 13/7/2025 tại Km 32+100 quốc lộ 46A, thuộc khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 3 người và 2 người bị thương.

Sau khi đâm xe máy, ô tô đâm vào lan can cầu rồi rơi xuống sông.

Vào thời điểm trên, Trần Hữu Ba (sinh năm 1988, trú tại xã Vạn An) cùng Trần Hồng S. và Nguyễn Văn Trung (35 tuổi) đi trên một xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-348.xx di chuyển hướng xã Kim Liên đi xã Vạn An. Khi đến gần cầu Thiên Đường (xã Vạn An, tỉnh Nghệ An), ô tô xảy ra va chạm với 2 xe máy mang biển kiểm soát 37M1-993.xx và 37B1-914.xx.

Sau va chạm, xe ô tô đã đâm vào lan can cầu Thiên Đường và lao xuống sông Cụt. Vụ tai nạn khiến anh S. (ngồi trên ô tô), anh Đậu Đình C. (32 tuổi, trú tại xã Đại Huệ) và cháu D.Đ.Q. (sinh năm 2016) đi trên xe máy bị tử vong.

Công an ra lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Hữu Ba để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến tối 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Trần Hữu Ba (sinh năm 1988, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An). Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trần Hữu Ba là người đã điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.