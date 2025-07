Vụ nữ sinh Hà Nội bị thao túng tâm lý, ép quay clip nhạy cảm tống tiền bố mẹ: Những tin nhắn rùng mình và thủ đoạn tinh vi ép nữ sinh tự "giam lỏng" trong nhà nghỉ

Trao đổi với phóng viên An ninh thủ đô, Trung tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng, Hà Nội cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội kịp thời giải cứu một nữ sinh đang rơi vào vòng thao túng tâm lý tinh vi, bị ép quay clip khỏa thân để tống tiền cha mẹ.

Tin nhắn lạ tống tiền và đoạn clip ám ảnh

Khoảng 16h ngày 23/7, anh D (46 tuổi), trú tại phường Việt Hưng bất ngờ nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản của con gái - cháu X (SN 2007). Tin nhắn yêu cầu chuyển ngay 300 triệu đồng, đi kèm đoạn video con gái anh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Chấn động. Hốt hoảng. Anh gọi lại cho con, nhưng bên kia lại là giọng một người đàn ông lạ. Khi yêu cầu cho gặp con gái, anh nghe được giọng X - nhỏ, đứt quãng, như bị ép buộc. "Con tôi bị bắt cóc rồi!" - suy nghĩ đầu tiên của người cha.

Mang tâm trạng hốt hoảng và đầy lo sợ, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh tức tốc đến Công an phường Việt Hưng trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Việt Hưng nhanh chóng chỉ đạo các tổ trinh sát hình sự triển khai phương án giải cứu, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp xác minh, làm rõ vụ viêc.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã tìm ra cháu X và phát hiện cháu đang ở một mình tại nhà nghỉ trên phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, Hà Nội. Lực lượng chức năng ngay lập tức tiếp cận hiện trường, đảm bảo an toàn, đưa cháu X về trụ sở Công an để làm rõ vụ việc.

Liên tiếp những tin nhắn đe dọa được gửi đến anh D

Lộ diện căn phòng Zoom - nơi giam giữ vô hình

Vào khoảng 18h cùng ngày, khi đến nhà nghỉ, lực lượng công an phát hiện không hề có ai khác ngoài cháu X trong căn phòng "giam lỏng" đó. Chủ nhà nghỉ cũng cho biết, cháu X đi một mình, tự thuê phòng, không dấu hiệu cưỡng ép. Nhưng chính điều đó khiến các trinh sát thêm cảnh giác: kẻ đứng sau rõ ràng đang thao túng từ xa.

Lúc này, mọi thông tin được giữ tuyệt đối bí mật. Nếu đối tượng biết bị phát hiện, chỉ cần một cú click chuột, đoạn clip có thể bị tung lên mạng. Cuộc giải cứu cần im lặng, nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.

Khi cửa phòng bật mở, cháu X trong tình trạng hoảng loạn. Không có ai bên trong. Nhưng chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng, ứng dụng Zoom vẫn đang kết nối. Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông mặc sắc phục Công an nhân dân, giọng nghiêm nghị - cách "ngụy trang hoàn hảo" để đánh lừa cháu X.

"Khi chúng tôi đến địa điểm nhà nghỉ, cháu X bấy giờ do bị thao túng tâm lý từ đầu đến cuối nên không tin chúng tôi là công an thật. Bằng các biện pháp thuyết phục, và dẫn người thân của cháu đến cùng thì cháu mới biết mình đã bị dẫn dụ vào một màn lừa đảo bắt cóc online", Trung tá Vương Quốc Huy thông tin thêm.

Phía sau màn giả danh

Theo báo Lao động, Sau khi ổn định tâm lý, cháu X đã kể lại toàn bộ sự việc. Hai ngày trước, cháu nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an, thông báo rằng căn cước công dân của cháu đã bị "mua" để sử dụng trong đường dây rửa tiền liên quan đến quan chức cấp cao. Đối tượng yêu cầu cháu hợp tác điều tra.

Sau vài cuộc gọi gián đoạn, các đối tượng yêu cầu cháu X cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo rồi xóa tất cả các ứng dụng đó trên điện thoại, chỉ để lại phần mềm Zoom để tiếp tục liên lạc. Thông qua Zoom, cháu được kết nối video với một người cũng tự xưng là công an.

Trong cuộc gọi này, đối tượng mặc sắc phục, đưa thẻ ngành qua camera, sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn và trình bày "hồ sơ vụ án" một cách thuyết phục. Tin là thật, cháu X bắt đầu chuyển tiền, khai báo thông tin tài sản, thậm chí bị dụ dỗ quay lại clip nhạy cảm để "chứng minh không giấu ma túy".

"Các chú ấy bảo cháu cởi hết đồ để kiểm tra xem có hình xăm hay đặc điểm nhận dạng giống đối tượng phạm tội mà các chú đang truy tìm không" – cháu X bật khóc kể lại.

Khi được hỏi vì sao không kể chuyện với người lớn mà tự thuê nhà nghỉ theo hướng dẫn của đối tượng, cháu X lí nhí trả lời: "Cháu tưởng mình đã đủ lớn để tự giải quyết mọi chuyện. Cháu không muốn bố mẹ lo lắng".

Thực tế, cháu X không bị bắt cóc, cũng không chịu ép buộc về thể chất, nhưng đã hoàn toàn bị thao túng về mặt tinh thần. Tâm lý sợ hãi, hoảng loạn khiến một nữ sinh trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi. Rất may, sự tỉnh táo của người cha và phản ứng kịp thời của lực lượng công an đã kịp thời giải cứu cháu X khỏi vòng nguy hiểm.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra. Đây là hồi chuông cảnh báo về các hình thức tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, có khả năng giả danh cán bộ, dựng hiện trường ảo, thao túng tài chính và điều khiển tâm lý nạn nhân.