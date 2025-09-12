Vụ người phụ nữ nghèo bị taxi chặt chém 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km: Tài xế có động thái bất ngờ

Vụ việc bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) phản ánh bị đối tượng chặt chém số tiền 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km đang khiến dư luận phẫn nộ. Ai cũng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho người phụ nữ nghèo. Trao đổi với báo Dân trí trưa 12/9, một lãnh đạo Công an phường Hòa Bình cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh sự việc.

Trong khi đó, nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình thông tin, bến xe đã phối hợp với cơ quan chức năng xác định được tài xế trong vụ việc nói trên.

Theo ông Hòa, qua trích xuất camera, đơn vị đã xác định được biển số xe của tài xế. Sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đã đưa tài xế đến nhà nạn nhân để đối chất. Giám đốc Bến xe Mỹ Đình thông tin thêm, đối tượng này thường xuyên xuất hiện quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Bà Ly khóc mếu kể sự việc bị chặt chém với người dân trong Bến xe Hòa Bình.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, bà Ly cho hay gần trưa nay (12/9), tài xế taxi đã đến tận nhà để xin lỗi, trả lại tiền nhưng bà chưa đồng ý. Tài xế taxi đang làm việc với cơ quan công an.

Trước đó vào chiều 11/9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại sự việc bà Ly khóc nghẹn ngào, kể lại sự việc bị taxi chặt chém. Người phụ nữ quê ở Phú Thọ, do hoàn cảnh khó khăn nên hơn 1 tháng nay, bà xuống Hà Nội rửa bát thuê tại một quán ăn với mức lương 6 triệu đồng/tháng, lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Vì tuổi đã cao, công việc vất vả nên bà Ly xin nghỉ làm, về quê sau hơn 1 tháng.

Do trước đó đã ứng tiền để mua thuốc cho chồng nên khi về quê, bà Ly chỉ còn 2,6 triệu đồng dắt túi. Sáng 11/9, người phụ nữ bắt xe ôm ra Bến xe Mỹ Đình hết 100.000 đồng. Tại đây, bà bị một tài xế taxi kéo lên xe và nói rằng "tôi không lấy tiền bà đâu".

Tin lời, bà đã lên xe. Đi được một quãng đường, thấy xe khách về Hòa Bình, bà Ly nói tài xế cho xuống xe nhưng người này không đồng ý. Khi lên gần Bến xe Hòa Bình, tài xế đòi bà Ly trả số tiền 3,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km, nếu không sẽ không cho xuống xe.

Nghe vậy, người phụ nữ van xin, khóc lóc, vét túi đưa hết 2,5 triệu đồng cho tài xế thì người này mới cho bà xuống xe. Tại bến xe, bà Ly thất thần kể câu chuyện cho mọi người nghe và được người dân giúp đỡ trình báo sự việc với công an.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.