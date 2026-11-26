Sau khi người phụ nữ 44 tuổi ở Phú Thọ trở về nhà an toàn sau hơn 3 ngày mất tích, nhiều thông tin suy diễn về việc bà bị người lạ “đánh thuốc mê” lan truyền trên mạng xã hội. Công an địa phương đã ra khuyến cáo.

Ngày 26/11, Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ cho biết, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin mang tính suy diễn, gây phức tạp tình hình liên quan đến vụ việc chị N.T.H. (44 tuổi, trú thôn An Hòa, xã Hoàng An) trở về nhà sau hơn 3 ngày mất liên lạc với gia đình.

Công an xã Hoàng An đã làm việc với chị H.

Công an xã Hoàng An khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan Công an, mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc nội dung vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Hiện Công an xã Hoàng An đang làm việc, lấy lời khai của chị H. cùng những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 22/11, chị H. mất liên lạc với gia đình sau khi đi bán rau tại chợ.

Sau khi nhận tin báo chính quyền địa phương sau đó phối hợp với Công an các địa phương tổ chức tìm kiếm.

Chị H. về nhà sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình.

Sáng 25/11, có thông tin chị H. đang ở bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội), lực lượng Công an và gia đình để đón về nhà.

Sau khi chị H. trở về, nhiều video clip ghi lại cảnh đoàn tụ trong nước mắt giữa chị H. và người thân được đăng tải trên mạng xã hội.

Trong các video xuất hiện lời kể của chị H. cùng những nhận định, cảnh báo về việc người phụ nữ này bị người lạ tiếp cận, “đánh thuốc mê”, đưa từ Phú Thọ xuống TP Hà Nội, khi chị tỉnh dậy thì đang ở trong thùng xe tải.

Chủ tịch UBND xã Hoàng An Ngô Văn Thìn đến thăm, động viên chị H.

Ông Ngô Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Hoàng An, đã đến thăm hỏi, động viên chị H. Ông Thìn cho biết, đến nay chưa khẳng định về nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân chị H. mất liên lạc với gia đình.