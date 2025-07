Vụ người đàn ông tử vong vì bị hút vào máy MRI: Đeo sợi chuyền nặng tới 9kg, mắc kẹt suốt 1 tiếng đồng hồ, người thân ám ảnh giây phút cuối cùng

Sự việc xảy ra ngày 16/7 tại cơ sở chụp cộng hưởng từ Nassau Open MRI ở Westbury.

Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, khi vụ việc xảy ra, vợ ông Keith là bà Adrienne Jones-McAllister đang tiến hành chụp MRI đầu gối. Sau khi ca chụp hoàn tất, kỹ thuật viên rời khỏi phòng để gọi Keith vào giúp vợ đứng dậy. Tuy nhiên, Keith lúc đó vẫn đang đeo một sợi dây chuyền nặng khoảng 9 kg, vật lẽ ra ông phải tháo ra trước khi bước vào khu vực máy hoạt động.

Con gái riêng của Adrienne là Samantha Bodden đã lập một trang gây quỹ (GoFundMe) để hỗ trợ chi phí tang lễ cho Keith. Trên đó, cô viết: “Kỹ thuật viên đã quên yêu cầu ông tháo dây chuyền khỏi cổ và cỗ máy đã hút ông ấy vào bên trong.”

Adrienne nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh: “Tôi thấy ông ấy bước đến gần bàn thì đột nhiên bị cỗ máy hút vào. Ông ấy lả đi trong tay tôi. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mãi.”

Cả Adrienne và nhân viên kỹ thuật sau đó đã hoảng loạn cố kéo Keith ra khỏi máy nhưng bất thành. Theo Samantha, ông Keith bị mắc kẹt trong máy gần 1 tiếng đồng hồ trước khi người ta gỡ được sợi dây ra khỏi từ trường mạnh.

Sang ngày hôm sau, Keith qua đời tại bệnh viện sau khi trải qua nhiều cơn đau tim liên tiếp do ảnh hưởng từ tai nạn kinh hoàng.

Gia đình nạn nhân cho biết Keith từng đeo sợi dây chuyền này trong các lần khám trước tại cùng một cơ sở y tế và chính nhân viên kỹ thuật đã nhiều lần nhìn thấy nó. Adrienne bức xúc nói: “Đó không phải là lần đầu tiên người đó thấy sợi dây. Họ còn từng nói chuyện về nó.”

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng lại cho rằng Keith không được phép vào phòng MRI. Samantha phản bác: “Nhiều bản tin nói ông ấy không được phép vào, nhưng sự thật là chính kỹ thuật viên đã dẫn ông ấy vào phòng.”

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc nhưng kết quả đều cho thấy không có dấu hiệu hình sự hay hành vi cố ý nào. Trong khi đó, Daily Mail đã liên hệ với ban quản lý cơ sở Nassau Open MRI nhưng chưa nhận được phản hồi.

Được biết, máy MRI là là một thiết bị nhạy cảm và đa năng giúp ta thấy được hình ảnh các lớp cắt của các bộ phận cơ thể từ nhiều giác độ trong khoảng một thời gian ngắn. Do lực hút mạnh, bệnh nhân khi chụp MRI thường được yêu cầu tháo bỏ mọi vật kim loại, bao gồm cả trang sức và khuyên cơ thể. Người có thiết bị cấy ghép như máy tạo nhịp tim, ốc tai điện tử hay stent mạch máu cũng thường không được phép vào khu vực máy hoạt động vì lý do an toàn.

Nguồn: Daily Mail