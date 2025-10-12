Vụ ngôi nhà cháy 2 lần cùng một ngày ở Hà Nội: Khởi tố người đàn ông đốt rác trên sân thượng

Ông Hoàng Cao Sơn chính là chủ ngôi nhà có địa chỉ 947 Đê La Thành và là thủ phạm của 2 vụ cháy trong cùng một ngày, khiến dư luận bàn tán.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/10, Công an phường Láng nhận được thông tin về việc có cháy lớn xảy ra tại nóc nhà số 947 Đê La Thành. Công an phường đã phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực 10, Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, tiến hành dập tắt đám cháy.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định Hoàng Công Sơn (SN 1970), chủ nhà số 947 Đê La Thành dọn dẹp rác trong nhà mang và lên tầng thượng (tầng 5) để châm lửa đốt rác, dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Đến 21h25 cùng ngày, Công an phường Láng lại nhận được thông tin về vụ việc có cháy lớn xảy ra tại nhà số 947 Đê La Thành và cháy lan sang khu vực nóc nhà của một số hộ dân xung quanh. Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp lực lượng PCCC&CNCH khu vực 10 và các đơn vị nghiệp vụ có mặt hiện trường vụ việc, tiến hành chữa cháy, CNCH, sơ tán người dân xung quanh.

Đồng thời xác định nguyên nhân sự việc là do đối tượng Hoàng Công Sơn tiếp tục thực hiện hành vi đốt rác tại tầng thượng của căn nhà dẫn tới cháy lớn, cháy lan sang khu vực nóc nhà của nhà số 953 và 955 Đê La Thành.

Ảnh cắt từ clip vụ cháy

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Công Sơn khai, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt được nữa...

Vài phút sau, lực lượng Công an đã đến tiến hành chữa cháy, CNCH, sơ tán người dân xung quanh; phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng Kỹ thuật hình sự và VKSND khu vực 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời yêu cầu Sơn về trụ sở để tiến hành điều tra làm rõ.

Sơn khai đã đốt rác trên sân thượng và nhận thức rõ hành vi của bản thân gây ra hoang mang cho người dân xung quanh, gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của người khác và gây mất ANTT. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy thủng, sập khu vực tầng thượng nhà Sơn.

Theo điều tra, đối tượng gây thiệt hại về tài sản cho nhà ông Đ.X.C tại 955 Đê La Thành gồm: Khu vực tầng thờ (chất liệu lợp máy tôn, trần ốp nhựa) bị cháy biến dạng, sập rụng xuống, đường dây điện tầng thờ bị cháy, tường nhà bị cháy đen, nứt, vôi vữa rơi xuống dưới sàn, cửa phòng vệ sinh (chất liệu bằng nhựa) ở tầng thờ bị cháy rụng.

Một gia đình là ông N.M.P tại 953 Đê La Thành cũng bị thiệt hại gồm: Khu vực tầng tum nhà (là khu vực bể nước, đặt hệ thống điều hòa, và khu vực phơi quần áo) các đường ống nước bị cháy hư hỏng, cháy đường dây điện, một bình nóng lạnh bị, hai máy bơm nước bị cháy hỏng, mái che bằng tôn bị biến dạng...

Hiện, Công an phường Láng đã củng cố tài liệu, hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Sơn về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và hiện đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý về hành vi "Hủy hoại tài sản" theo đúng quy định pháp luật.