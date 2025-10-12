Truy nã Trần Văn Tân và Lê Văn Định

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 11/10 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đang truy nã một số đối tượng.

Trong đó, Quyết định truy nã đối với Trần Văn Tân (sinh ngày 2/9/1991, quê Nghệ An) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Tân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa khởi tố bị can nhưng trong quá trình điều tra, Tân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 17/11/2020.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là đối tượng nguy hiểm, hiện không rõ nơi ở. Cơ quan điều tra yêu cầu mọi công dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng Trần Văn Tân cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, số điện thoại 0938.005.357) hoặc trình báo tại cơ quan Công an, Viện kiểm sát hay UBND nơi gần nhất.

Quyết định truy nã 2 đối tượng - Ảnh: CA Đồng Nai

Công an huyện Trảng Bom (cũ) cũng ra Quyết định truy nã đối với Lê Văn Định (sinh năm 1983, quê tỉnh Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, Lê Văn Định có hộ khẩu thường trú tại huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp tự do. Trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 6/2024 tại khu vực ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (cũ).

Cơ quan Công an xác định Định là đối tượng truy nã, hiện không rõ nơi ở. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m70, da bánh mật, mắt nâu, có nốt ruồi dưới mép trái.

Công an Đồng Nai đề nghị người dân tuyệt đối không che giấu, tiếp tay cho đối tượng bỏ trốn và phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp phát hiện đối tượng truy nã, người dân liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT qua số điện thoại: 0693.480.999 hoặc số điện thoại Điều tra viên trong các Quyết định truy nã.