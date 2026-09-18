Vụ nam sinh siết cổ, đánh người thân: Đã rõ đầu đuôi sự việc, gia đình cam kết quản lý, quan tâm con

Nam sinh T. đã nhận thức được hành động của mình là sai, không kiềm chế được cảm xúc và bộc phát nhất thời.

Liên quan đến sự việc nam sinh lớp 7 siết cổ, đánh người thân gây xôn xao mạng xã hội, mới đây, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã có báo cáo về vụ việc. Nam sinh trong clip là em V.M.T. (học lớp 7 Trường THCS Hùng Vương), còn người bị hành hung là chị N.T.Q.N. (27 tuổi), mợ của T.

Báo VietNamNet thông tin, theo báo cáo, nguồn cơn dẫn đến sự việc xuất phát từ chiếc điện thoại của con gái chị N. và mâu thuẫn trước đó giữa những người trong gia đình.

Vào ngày 13/9, chị N. nói với người nhà rằng T. đã lấy điện thoại của con mình. Sự việc được mọi người nói lại với chị N.N.M. (mẹ của T.).

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 15/9, khi chị N. chuẩn bị đưa con đi học thì chị M. bức tức hỏi chị N. có bằng chứng về việc T. lấy điện thoại hay không? Khoảng 15 ngày trước, giữa 2 người phụ nữ này cũng từng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Nghe chuyện mình bị nghi lấy điện thoại, đồng thời nhớ lại việc mẹ từng bị mợ đánh, T. đã xông tới siết cổ chị N. Dù người lớn trong nhà đã lập tức can ngăn, nam sinh vẫn tiếp tục đánh, đá vào đầu và cổ mợ của mình.

Gia đình cam kết sẽ quản lý, quan tâm con em chặt chẽ hơn để không tái diễn sự việc tương tự. (Ảnh: Cắt từ clip)

Báo Tuổi Trẻ thông tin thêm, qua làm việc với cơ quan chức năng, T. thừa nhận do bực tức chị N. từng đánh mẹ của em và bị cho rằng lấy điện thoại nên đã dẫn đến hành vi như trong clip.

Nam sinh đã nhận thức được hành động của mình là sai, không kiềm chế được cảm xúc và bộc phát nhất thời. T. hứa sẽ kiềm chế cảm xúc và nếu có xảy ra mâu thuẫn sẽ nhờ người lớn, thầy cô và cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý.

Các cơ quan ban ngành đặc khu Phú Quốc đã giải thích cho T. hiểu về việc làm của em là sai. Đồng thời yêu cầu nam sinh cần bình tĩnh, xử lý sự việc và nhờ người lớn giúp đỡ. Sự việc vừa qua là bài học và em cần sửa sai, nỗ lực học tập vì tương lai phía trước.

Địa phương cũng yêu cầu phụ huynh cần quan tâm, động viên con học tập, không để xảy ra mâu thuẫn gia đình, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Trên báo Dân trí cho hay, cũng tại buổi làm việc, đại diện gia đình nam sinh T. đã nghiêm túc nhận khuyết điểm. Gia đình cam kết sẽ quản lý, quan tâm con em chặt chẽ hơn để không tái diễn sự việc tương tự.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc khiến người xem ngỡ ngàng. Trong đoạn clip, chị N. đang buộc tóc cho con gái thì T. bất ngờ lao tới siết cổ. Khi được người lớn trong nhà can ngăn, nam sinh mới buông tay song vẫn tiếp tục dùng tay đánh vào lưng, đầu nạn nhân, dùng chân đá vào người khiến chị N. bị đau, ngồi gục xuống nền gạch.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, các cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc đã vào cuộc xác minh, làm rõ.