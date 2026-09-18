Nhân viên ngân hàng Nguyễn Hoàng Phúc SN 1999 lĩnh án tù

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc 14 năm tù; Trương Nhựt Tới 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 16/9/2026, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sở thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 02 bị cáo: Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1999) và Trương Nhựt Tới (sinh năm 1984, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, từ ngày 28/4/2023 đến ngày 05/6/2025, Nguyễn Hoàng Phúc là nhân viên một ngân hàng Chi nhánh An Giang. Trong quá trình công tác, Phúc quen biết và thường xuyên giới thiệu nhiều người cho khách hàng hoặc Phúc vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Trong thời gian này, để có tiền tiêu xài và đầu tư vào sàn chứng khoán ảo Coinet, Phúc đã dùng thủ đoạn gian dối, làm giả hợp đồng tín dụng, nhờ Trương Nhựt Tới đứng tên vay 3 tỷ đồng.

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc và Trương Nhựt Tới tại toà - Ảnh: Công an An Giang Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc và Trương Nhựt Tới tại toà - Ảnh: Công an An Giang

Sau đó, Phúc nhờ người quen giới thiệu anh N.D.L cho Tới vay. Do tin tưởng hợp đồng vay là thật nên anh L. cho Tới vay 3 tỷ đồng. Nhận được tiền, Tới chuyển toàn bộ cho Phúc và bị Phúc chiếm đoạt đầu tư vào sàn chứng khoán và tiêu xài cá nhân hết. Quá trình điều tra, còn xác định: Ngoài việc chiếm đoạt tiền của anh L., Phúc còn dùng thủ đoạn gian dối, lừa gạt chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng của 03 bị hại khác.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc 14 năm tù; Trương Nhựt Tới 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc Phúc và Tới có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.