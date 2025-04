Vụ mẹ giết con trục lợi bảo hiểm: Tận cùng tội ác

Ngày 6/4, phóng viên tìm về thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nơi xảy ra vụ việc mẹ giết con trai để trục lợi bảo hiểm, đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao, ai cũng căm uất, phẫn nộ trước người phụ nữ tàn ác.

Căn nhà nơi Tô Thị Ty Na (SN 1981, khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) cùng các con sinh sống (hiện đã bán cho người khác) nằm trong con hẻm đường Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam. Ông Tô Đình T., anh cùng cha khác mẹ với Tô Thị Ty Na bần thần đứng trước nhà, mặt đỏ gay. Ông nói, tối qua khi nghe tin công an khởi tố, bắt tạm giam em gái mình vì giết con trai ruột để trục lợi bảo hiểm thì ông không tài nào chợp mắt nổi. “Không thể ngờ được nó có thể sát hại con mình để có tiền bảo hiểm. Quỷ chứ không phải người, không thể tưởng tượng nổi! Mong pháp luật trị nghiêm minh cho cháu siêu thoát”, ông Tùng nói.

Đối tượng Tô Thị Ty Na tại cơ quan công an Ảnh: Công an Quảng Nam

Ông cho biết, Ty Na là em cùng cha khác mẹ, được mẹ ruột của ông nuôi từ khi mới 3 tháng tuổi, thương yêu như con. Vậy nhưng Na tính tình ngang bướng, chơi bời, cờ bạc không ai khuyên nhủ nổi.

Na lấy chồng và sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái). Năm 2019 người chồng của Ty Na mất vì mắc bệnh hiểm nghèo. Năm 2021, con trai út (sinh năm 2019 mất), đến đầu năm 2023, con trai kế út (sinh năm 2017) cũng qua đời. Cả 2 cháu bé cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước. Trước kia người chồng còn sống hành nghề vận tải nên kinh tế khấm khá. Chồng mất, Na cũng không có công việc gì, thường xuyên vắng nhà, bỏ bê con cái. Khi được người nhà khuyên bảo thì Na bỏ ngoài tai, thậm chí cãi, đánh lại. “Biết nó chơi bời, cờ bạc, bỏ bê con cái, nhưng tôi thật không ngờ nó tàn nhẫn, độc ác đến thế!”, ông Tùng nói.

Theo cơ quan điều tra, Tô Thị Ty Na từng có tiền án về tội trộm cắp. Theo đó, ngày 27/11/2001, Tô Thị Ty Na đã bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ông Tùng lấy vợ và sống ở trong Nam, nhưng hai năm nay ông về ở tại ngôi nhà của Ty Na để chăm sóc các cháu. Ngôi nhà này Na cũng đã bán nhưng người chủ mới thương tình cho mấy chú cháu ở nhờ. “Nghe đâu nó nhận tiền bảo hiểm cả chục tỷ đồng, rồi tiền bán nhà, bán xe ô tô nó cũng ôm đi. Cũng chỉ vì chơi bời, cờ bạc!”, ông Tùng chua xót.

Ông Nguyễn Đình Hải - Khối phố trưởng khối phố 3 trao đổi với phóng viên về sự việc rúng động khiến người dân bàng hoàng lẫn phẫn uất. Ảnh: Hoài Văn

Ngôi nhà nơi Tô Thị Ty Na sống cùng các con, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hoài Văn

Còn người cha ruột của Tô Thị Ty Na là ông Tô Đình L. không khỏi ám ảnh, mất ngủ. Ông cho hay, từ khi lấy chồng, Na ít về nhà, ít tiếp xúc với gia đình. Bản thân ông không thể tưởng tượng được con gái mình lại gây ra chuyện tày đình, nhẫn tâm sát hại con ruột như vậy. “Tôi nghe mà thấy nổi da gà, không thể tưởng tượng được. Vì Na nó không ở với vợ chồng tôi nên cũng không rõ lúc xảy ra sự việc như thế nào. Nhưng nay sự việc rõ ràng rồi thì ai có tội thì sẽ bị trị tội”, ông L. nói.

Suốt từ khuya 5/4 khi Công an tỉnh Quảng Nam chính thức công bố việc khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về tội giết người , cả con phố hoang mang, bàn tán. Dù trước đó có tin đồn về việc này nhưng mọi người đều hy vọng đó chỉ là tin đồn, đợi tin chính thức từ cơ quan chức năng. Ông V., hàng xóm cùng khu phố cho hay, Na thường xuyên vắng nhà, ít khi gặp và cũng ít tiếp xúc, chuyện trò. “Chỉ thương mấy đứa nhỏ! Mình cũng làm cha làm mẹ, sinh con ra nhỡ con nó đau ốm đã xót lòng mà người mẹ nào lại nỡ giết con như vậy, chỉ có quỷ đội lốt người”, ông V, nói.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Hải - Khối phố trưởng khối phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình nơi Tô Thị Ty Na sinh sống nói rằng người dân địa phương thực sự sốc và phẫn uất với người mẹ vô lương tâm này.

“Lâu nay trước cái chết của 2 cháu bé con của bà Na, người dân ở đây đã đồn đoán râm ran, nhiều người đặt câu hỏi sao xảy ra 2 cái chết trùng lặp như vậy? Giờ nghe tin chính thức từ công an vẫn không khỏi sốc! Người dân rất hoan nghênh công an đã điều tra làm rõ trắng đen sự việc, không bỏ lọt tội phạm. Thực sự việc giết con để trục lợi bảo hiểm của bà Na quá là tàn nhẫn, không thể chấp nhận được” , ông Hải nói.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Theo nhiều người dân, khi nghe tin con trai út của Tô Thị Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (SN 2018) mất năm 2021 do ngã vào thùng nước ai cũng xót xa, nghĩ đó là rủi ro, số phận của cháu. Nhưng đến đầu năm 2023 thì cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) tử vong với nguyên nhân tương tự khiến nhiều người đặt nghi vấn. Thời điểm đó, bà Trần Thị Bích T. (cô ruột cháu bé) đã trình báo để công an vào cuộc điều tra. Theo bà T, khi cháu Hiếu mất thì bà không nghĩ đó là rủi ro nhưng đến cháu Hoàng mất cũng với lý do tương tự là rơi vào thùng nước, thấy trùng hợp quá nên lúc ấy bà mới trình báo công an làm rõ. Tuy nhiên theo bà T, sau đó công an huyện Thăng Bình cho rằng cháu bị ngạt nước nên tử vong.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ việc xảy ra từ năm 2023 và Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng tại thời điểm đó Công an huyện không kết luận được. Vừa qua, qua quá trình rà soát, Công an tỉnh đã rút các hồ sơ vụ việc lên để nghiên cứu, tiếp tục xử lý.

Trước mắt, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã xác định Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của người con trai kế út (cháu Nguyễn Văn Hoàng, SN 2017). Về cái chết của người con trai út, đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể.