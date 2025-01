Vụ máy bay chở 176 người bốc cháy ngay trước giao thừa tại Hàn Quốc: 1 chi tiết cứu sống tất cả trong gang tấc

Vào khoảng 10 giờ 30 tối ngày 28/1, phần đuôi của máy bay Air Busan chở 169 hành khách từ sân bay Gimhae đi Hồng Kông đã bất ngờ bốc cháy. Theo cơ quan chức năng, toàn bộ 169 hành khách và 1 thợ máy, 6 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán khẩn cấp và thoát ra ngoài bằng cầu trượt khẩn cấp. May mắn không có thiệt hại về người nhưng vẫn có 4 người bị thương nhẹ khi sơ tán, trong đó có 2 người được đưa đến bệnh viện điều trị.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào lúc 23h31, 1 giờ 16 phút sau khi ngọn lửa bùng phát. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi phần lớn máy bay.

Theo lời một nữ hành khách trên chuyến bay cho biết, máy bay ban đầu được dự kiến khởi hành lúc 21h55. Tất cả các hành khách đều đã ổn định vị trí và tiếp viên cũng đã hoàn tất thủ tục hướng dẫn an toàn bay. Tuy nhiên, phi công sau đó đã thông báo chuyến bay sẽ cất cánh chậm khoảng 20 phút do chưa đảm bảo khoảng cách an toàn với máy bay trước đó.

“Chỉ 5 phút sau, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy” Người này cũng cho biết, khoang hành lý trên máy bay đã bốc cháy ngay trước mặt mình. Nữ hành khách không khỏi cảm thán về việc may mắn chuyến bay đã khởi hành trễ hơn dự kiến, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Hiện trường vụ việc



Trả lời phỏng vấn của Yonhap News, một hành khách khác cho biết: “Tôi đã nghe thấy tiếng “rắc” từ một kệ hành lý xách tay. Sau đó không lâu, khói cùng tia lửa bắt đầu bốc ra từ kệ và tôi nghĩ nó bắt đầu từ pin dự phòng hoặc gì đó tương tự.”

Và nguyên nhân vụ hoả hoạn tạm thời được nhìn nhận là xuất phát từ một cục pin dự phòng bên trong hành lý. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra để xác định nguyên nhân chính xác nhất.

Nguồn: Yonhap