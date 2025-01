Đây là những gì diễn ra trong thảm hoạ hàng không khiến 228 người "biến mất" giữa Đại Tây Dương

Vào ngày 1/6/2009, các chuyên gia hàng không thế giới đã không khỏi hoang mang khi chuyến bay 447 của Air France biến mất trong chuyến bay từ Rio de Janeiro của Brazil đến Paris vào sáng sớm khi bay qua "vùng mất liên lạc".

Sau nhiều nỗ lực liên lạc với chuyến bay, một cuộc tìm kiếm đã bắt đầu để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với máy bay. Các mảnh vỡ đã được thu hồi vài ngày sau đó. Tất cả 228 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được xác định là đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, phải mất thêm hai năm sau, hộp đen của máy bay mới được tìm thấy, cho phép các nhà điều tra tìm ra nguyên nhân gây ra thảm họa hàng không này.

Video mô phỏng thời điểm xảy ra thảm hoạ

3 giờ 40 phút sau khi cất cánh từ Rio, Chuyến bay 447 có thể đã gặp phải một loạt các đám mây giông, các tinh thể băng dần hình thành và lao thẳng vào máy bay.

Kể từ thời điểm đó, các cảm biến của Airbus A330 khiến phi công nhận được số liệu không chính xác. Các tinh thể băng cũng tác động đến ống pitot của máy bay khiến chúng bị trục trặc khiến phi công không thể đo tốc độ chính xác.

Nhiều tiếng báo động bắt đầu vang lên trong buồng lái khi máy bay mất chế độ lái tự động, hai cơ phó có mặt trong buồng lái cố gắng điều chỉnh lại máy bay. Hệ thống điều khiển động cơ tự động và máy tính bay cũng ngừng hoạt động.

"Giống như máy bay bị đột quỵ vậy", Gérard Arnoux, khi đó là người đứng đầu công đoàn phi công Pháp, giải thích.

Chỉ vài phút sau khi các cảm biến trên máy bay bắt đầu hỏng, Chuyến bay 447 đã đâm xuống Đại Tây Dương với tốc độ 152 hải lý/giờ (tương đương 281 km/giờ)

Người ta cho rằng tất cả hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều tử vong do chấn thương nghiêm trọng do va chạm. Sau khi thu hồi được dữ liệu hộp đen của chuyến bay 447 hai năm sau đó, các nhà điều tra đã có thể xác định rằng máy bay đã bị rơi do lỗi của phi công kết hợp với sự cố dẫn đến việc ngắt kết nối chế độ lái tự động của chuyến bay.

Nguồn: Ladbible