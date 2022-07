Vụ ly hôn thế kỷ trong “Thiên Nga Bóng Đêm” tương đồng sự kiện ngoài đời thật

Với lượng rating trung bình 4.1%, bộ phim Thiên Nga Bóng Đêm chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ khi lần đầu phá cách đưa "tiểu tam" lên tuyến chính diện, sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để phá vỡ hạnh phúc người khác. Xoay quanh hành trình báo thù kéo dài hàng chục năm của Lee Ra El (Seo Ye Ji), phim ghi điểm nhờ kịch bản chặt chẽ, tuyến nhân vật có chiều sâu cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên.

Xâu chuỗi các tình tiết trong Thiên Nga Bóng Đêm, truyền thông xứ Hàn đã nhanh chóng phát hiện ra sự tương đồng với vụ ly hôn chấn động của nhà tài phiệt quyền lực nhất Hàn Quốc năm nào.

Cuộc ly hôn gây chấn động

SK Group là một trong năm tập đoàn tài phiệt (chaebol) quyền lực, giàu có bậc nhất xứ kim chi. Năm 1988, con trai Chủ tịch SK đương thời - "thái tử" Chey Tae Woo - đã kết hôn với Roh So Young, ái nữ của Tổng thống Roh Tae Woo. Suốt thời gian dài, đám cưới ngập tràn mùi tiền và quyền lực này là đề tài được quan tâm hàng đầu.

Sau hai thập kỷ tưởng chừng êm ấm, Chủ tịch Chey bất ngờ công khai ý định ly hôn, một lần nữa khuấy đảo giới thượng lưu và báo giới Hàn Quốc. Việc Chey Tae Woo đã ngoại tình và có con riêng, kẻ thứ ba thậm chí đã có chồng, chính thất thì phản pháo liên tục khiến dư luận sôi sục không dứt.

SK Group cùng vụ ly hôn ồn ào của Chey Tae Woo dường như chính là nguyên mẫu để biên kịch Yoon Yeong Mi xây dựng nên câu chuyện của LY Group và Kang Yoon Gyeom (Park Byung Eun thủ vai) trong Thiên Nga Bóng Đêm. Khán giả dễ dàng nhận ra sự tương đồng về quy mô của SK và LY, khi cả hai đều được mô tả là "tập đoàn kinh doanh hàng đầu quốc gia".

Bản thân nhân vật Yoon Gyeom cũng là con rể cựu Thủ tướng Han Pan Ro, đồng thời là người thừa kế tương lai của LY Group. Tin tức về bê bối Chủ tịch Kang ngoại tình cùng phụ huynh ở trường mẫu giáo của con gái cũng tạo nên một cơn địa chấn trên khắp giới tài chính và báo chí, khơi mào cuộc ly hôn tiêu tốn tiền bạc và giấy mực.

"Tiểu tam" công khai vượt mặt chính thất

Tương tự sự kiện của SK Group ngoài đời thật, nhân tố "người thứ ba" cũng đóng vai trò chính yếu trong vụ ly hôn của CEO LY Group. Thế thượng phong của kẻ đến sau so với "chính thất" cũng là một điểm chung cần phải nói đến. Cho dù là "người thật việc thật" Chloe Kim hay nhân vật Lee Ra El trên phim, cả hai đều được biết đến là những phụ nữ xinh đẹp và tài năng.

Ở trường hợp của Chloe Kim, cô là mẹ đơn thân người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng vì sự thanh lịch và nhân ái. Lee Ra El của Thiên Nga Bóng Đêm cũng là bà mẹ một con sở hữu nhan sắc mê hoặc, một ngôi sao khiêu vũ thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Ý. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là động cơ tiếp cận với mục đích trả thù, được Ra El chuẩn bị tỉ mỉ hàng chục năm trời.

Chính mối quan hệ căng thẳng, nhiều cú twist giữa Lee Ra El và Han So Ra đã giúp phim được quan tâm mạnh mẽ. Không chấp nhận tình trạng quan hệ lén lút, Ra El âm thầm trở thành người bạn tin cậy rồi công khai "giật" luôn cả chồng lẫn con gái khỏi tay bà vợ cả, thậm chí lăm le vị trí của Han So Ra trong tập đoàn LY. Như0 nguyên mẫu Roh So Young ngoài đời thật, trong cuộc chiến tình cảm này, Han So Ra hoàn toàn thua cuộc trước đối thủ quá mạnh như Lee Ra El.

Trận chiến kéo dài dai dẳng và đắt đỏ bậc nhất

Cuộc ly hôn của "cặp đôi vàng" trong phim diễn ra không hề đơn giản khi tổng tài sản lên đến hàng tỷ USD. Chưa kể, So Ra cũng chẳng dễ ngồi yên nhìn chồng bỏ đi. Vì có cha là cựu Thủ tướng chống lưng, cô và đồng bọn không ngần ngại thực hiện mọi thủ đoạn hòng cứu vớt kết quả, từ bắt cóc, đe dọa cho đến phạm pháp. Thậm chí, họ sẵn sàng giết người chỉ để bịt đầu mối.

Vụ ly hôn giữa Chey Tae Woo và vợ được xem là cuộc ly hôn thế kỷ, đắt đỏ nhất châu Á hàng thập kỷ qua. Bà cả Roh So Young yêu cầu phải được chia 42,3% cổ phần của chồng tại tập đoàn SK, tổng giá trị khoảng 1,3 nghìn tỷ won (hơn 23 nghìn tỷ VNĐ).

Kể từ năm 2015, vụ tranh chấp đến nay vẫn chưa ngã ngũ, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh doanh của SK và thiêu rụi danh tiếng Chủ tịch Chey. Trận chiến trong phim cũng căng thẳng không kém. Gần nhất, âm mưu của Ra El lại bị Yoon Gyeom phát hiện khiến tình thế có thể đảo ngược. Nhiều khán giả tự hỏi liệu So Ra có bắt tay cùng chồng lật tẩy "tiểu tam" hay Ra El còn tuyệt chiêu gì ở những tập cuối?

