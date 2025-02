Vụ lật xe 3 người chết ở Phú Yên: Trở về nhà sau kỳ nghỉ Tết lại khiến chồng mất vợ, con 3 tuổi mất mẹ

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên vào rạng sáng 8/2, hiện những hành khách bị thương trên xe đã được đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu, Bệnh viện Đa khoa Bình Định còn một số trường hợp nhẹ hơn thì tự chủ động về nhà.

Những nạn nhân bị thương đang cấp cứu vẫn chưa hết hoảng sợ. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại hiện trường. Trong đó có chị Đỗ Thị Kim C., (34 tuổi, trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Đang làm thủ tục để đưa thi thể vợ về Đà Lạt an táng, anh Đỗ Minh Thiện - chồng của nạn nhân Đỗ Thị Kim C. vẫn bàng hoàng trước vụ tai nạn cướp đi người vợ của mình trong tích tắc.

Anh Thiện kể trước Tết, anh đưa vợ con về quê ngoại Quảng Nam ăn Tết và đang trên đường trở về nhà ở Lâm Đồng để làm việc. Tối 7/2, khi xe vừa dừng ăn tối xong, đi một đoạn thì thấy lạnh nên đắp chăn cho con.

Đến rạng sáng 8/2, đoạn đổ đèo với tốc độ nhanh thì xe va chạm vào biển "Đèo Nại" khiến xe lật nhào. Trước khi xảy ra vụ lật xe, anh thấy xe rung lắc rất giật mạnh nhiều rồi bất ngờ thấy rầm, anh vội quay qua ôm lấy con gái 3 tuổi bên cạnh. Xe lật khiến cả 2 bố con bị va đập mạnh "như từ trên trời rơi xuống" và ngay sau đó là một người thanh niên văng đè lên người khiến anh tối tăm mặt mũi không nhìn thấy gì.

Anh Thiện bàng hoàng sau vụ tai nạn khiến vợ tử vong - Ảnh: VTC News

Lúc đó anh đang ôm con gái 3 tuổi nằm giường tầng dưới, còn vợ nằm tầng trên, khi xe khách lật, người vợ văng xuống, người va đập vào kính xe dẫn đến tử vong.

"Không ngờ chuyến xe trở về nhà sau Tết lại là chuyến xe định mệnh khi chồng mất vợ, con gái 3 tuổi mất mẹ. Giờ đây, tôi chờ người thân đến để cùng đưa vợ về chứ tôi không còn biết gì nữa" - VTC News dẫn lời anh Thiện nói.

Về tình hình các nạn nhân bị thương, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Dũng - trưởng khoa khám bệnh - cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, thông tin trên TTO hiện có 20 ca được chuyển vào bệnh viện, trong đó có 9 ca nhập viện, 1 ca hở tim được chuyển vào viện khác, 10 ca còn lại trong tình trạng nhẹ nên được cho về.

"Hiện có khoảng 2 ca nặng đa chấn thương, độ tuổi các nạn nhân trong khoảng 25 - 35, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều trị và theo dõi" - TTO dẫn lời bác sĩ Dũng nói.

Ngoài 20 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, có 6 nạn nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu và một số nạn nhân nhẹ hơn đã chủ động đi về nhà.

Theo báo cáo nhanh của Công an thị xã Sông Cầu, khoảng 1h sáng ngày 8/2, xe khách có tên Tân Kim Chi biển số 50H, loại xe 54 ghế ngồi, chạy tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt) chạy theo hướng Bắc - Nam đến khu vực Km 1269+250m trên tuyến quốc lộ 1 thuộc thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, tỉnh Phú Yên thì tự đâm vào dải phân cách.

Chiếc xe khách đâm tông vào dải phân cách rồi lật nhào - Ảnh: Cục CSGT

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong trong đó có chị Đỗ Thị Kim C., (34 tuổi, trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và 2 người chưa rõ nhân thân. Nhiều người trên xe bị thương, thiệt hại tài sản chưa xác định, xe khách bị hư hỏng nặng.

Đến 6h sáng 8/2, hiện trường đã được xử lý, xe khách đã được cẩu kéo, cơ quan chức năng cũng đã điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ghi nhận ban đầu cho thấy, tài xế đi đến khu vực đèo Nại với tốc độ cao, sau khi va chạm vào biển báo "Đèo Nại", xe khách tiếp tục tông vào dải phân cách phía trước, xe lật nhào.