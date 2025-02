Tai nạn nghiêm trọng ở Phú Yên: Danh tính 3 nạn nhân tử vong, 26 người bị thương

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa có thông tin chính thức về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Yên. Theo đó, vụ tai nạn này làm 3 người chết, 26 người bị thương. Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đang làm việc với tài xế xe khách biển số 50H-355.47 để lấy lời khai, thu thập các chứng cứ liên quan.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên cũng vừa có báo cáo vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 08/02/2025 tại Km1269+250 Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Hoà Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Báo cáo này cho biết: Khoảng 1 giờ ngày 8/02/2025 tại Km1269+250 Quốc lộ1A đoạn qua thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô khách biển số 50H-355.47 do ông Phạm Quốc Huy (40 tuổi), trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai điều khiển lưu hành theo hướng Bắc - Nam (trên xe có khoảng trên 30 người). Khi xe này đến Km1269+250 Quốc lộ 1A thì tông vào dải phân cách giữa đường gây tai nạn (xe lật nghiêng bên phải theo hướng Bắc – Nam). Xe khách chiếm 1 làn đường xe chạy theo hướng Bắc - Nam, phương tiện lưu thông bình thường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 3 người chết gồm các nạn nhân Đỗ Thị Kim Chi (34 tuổi) trú thị trấn Định Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Trần Công Anh (24 tuổi) trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Trần Thị Song Thương (22 tuổi), trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Vụ tai nạn xe khách này cũng làm 26 người bị thương, trong đó 7 người bị thương nặng. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đang tiến hành điều tra, theo nhận định ban đầu xe ô tô tự đâm vào dải phân cách.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn, Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông thị xã Sông Cầu, Công an thị xã Sông Cầu, Phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn và chuyển nạn nhân đến bệnh viện điều trị; khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đưa nạn nhân về quê mai táng.

Một nạn nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Yên, UBND thị xã Sông Cầu đến Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi và hỗ trợ thân nhân mỗi người chết 5 triệu đồng, 2 triệu đồng đối với người bị thương./.

7 người bị thương nặng gồm:

1. Lương Thị Diễm Trinh (23 tuổi) trú xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

2. Nguyễn Ngọc Lành (22 tuổi) trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3. Nguyễn Thị Thanh Lan (39 tuổi) trú Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

4. Đỗ Thanh Long (20 tuổi) trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

5. Nguyễn Thanh Bảo Ngân (17 tuổi) trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

6. Nguyễn Hữu Trung (25 tuổi) trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

7. Huỳnh Thị Chính (28 tuổi) trú thành phố Cần Thơ

19 người bị thương nhẹ (xây xát, bong gân, gãy tay)

1. Trần Hồ Bảo An (19 tuổi) trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

2. Phạm Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi) trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

3. Lê Thị Thanh Thanh (24 tuổi) trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

4. Nguyễn Tấn Thành Đạt (22 tuổi) trú thành phố Huế

5. Huỳnh Đình Danh (21 tuổi) trú thành phố Huế

6. Huỳnh Văn Huy (26 tuổi) trú thành phố Huế

7. Lê Thị Hồng Ân (28) trú thành phố Đà Nẵng

8. Trần Thái Sang (25) trú thành phố Đà Nẵng

9. Phạm Quang Sơn (35) thành phố Hồ Chí Minh

10. Huỳnh Thị Ngọc Nghi (21 tuổi) trú thành phố Đà Nẵng

11. Trần Thị Ngọc Hiền (21 tuổi) trú thành phố Huế

12. Vĩnh Bảo Việt (21 tuổi) Nam Đông Hà, Quảng Trị

13. Lê Thị Thanh Thảo (19 tuổi) trú tỉnh Quảng Nam

14. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (26 tuổi) trú thành phố Đà Nẵng

15. Nguyễn Tấn Thành Đạt (32 tuổi) trú thành phố Huế

16. Nguyễn Văn Gia Bảo (26 tuổi) trú thành phố Đà Nẵng

17. Phạm Thị Bích Phương (29 tuổi) trú thành phố Huế

18. Đặng Thị Nhân (22 tuổi) trú thành phố Đà Nẵng

19. Ngô Thành Đạo (30) trú tỉnh Đắc Lắc