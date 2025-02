Điệp khúc thời tiết kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4 sắp tới khiến hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh mạnh đang ảnh hưởng đến nước ta, gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc và mưa lớn ở miền Trung.

Không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 11-14 độ C. Từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/02.

Sau đợt không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc và miền Trung rét tê tái thì đến khoảng cuối tháng 2, khả năng hiện tượng nồm ẩm sẽ xuất hiện và kéo dài tới tháng 4.

Chia sẻ trên báo Sức khoẻ và Đời sống, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 4 năm 2025.

Các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, có đợt kéo dài cả tuần. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về. Theo quy luật khí hậu, tháng Hai hằng năm vẫn là tháng chính của mùa Đông. Do đó, không khí lạnh vẫn còn tác động mạnh đến nước ta.

Từ cuối tháng Hai trở đi, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng.

"Hiện tượng thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội từ cuối tháng Hai đến tháng Tư hằng năm. Trong giai đoạn nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu," ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

Thời tiết nồm ẩm gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Độ ẩm cao cũng là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, thời tiết nồm ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau vụ Xuân, nhất là bệnh sương mai, rệp muội…

Để phòng, tránh hiện tượng nồm, ẩm ướt trong nhà, các gia đình nên luôn đóng kín cửa nhà, bật điều hòa để chế độ hong khô không khí, sử dụng các vật liệu hút ẩm như báo cũ, than củi hoặc các máy hút ẩm chống nồm, lau nhà bằng giẻ lau khô...

Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo, người dân nên làm khung ni lông che chắn cho rau màu, bón phân nhằm tăng sức đề kháng cho rau, vệ sinh đồng ruộng và để mật độ rau vừa phải, dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh… Người dân cũng cần thường xuyên kiểm tra thăm đồng, quan sát kỹ thân lá rau, nhất là những chỗ rậm rạp để phát hiện ổ rệp và có biện pháp trừ sớm…