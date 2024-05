Vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh: Thu giữ cuốn sổ Hải Idol ''phân công từng người khai báo gì'' khi bị tra hỏi

Liên quan đến vụ việc nhóm người dàn xe rước dâu trên đường để chụp ảnh, quay video, Công an đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Đức Hải (tức “Hải Idol”, sinh năm 1996, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) cùng một bị can khác về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can còn lại bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng dừng ô tô, dàn hàng ngang giữa đường chụp ảnh.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, sau khi tổ chức livestream trên tài khoản mạng xã hội "HẢI IDOL Vượt Khó" về hành vi dừng đỗ đoàn xe đưa dâu trái phép gây thông tin trái chiều trên mạng xã hội, Hải đã gỡ bỏ đoạn livestream này và đóng tài khoản "HẢI IDOL Vượt Khó".

Bị cơ quan công an triệu tập và phân tích hành vi của Hải cùng những người có liên quan là việc làm vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, Hải lúc đầu khăng khăng mình không cố tình và đưa ra lý do xe ô tô bị hỏng, phải dừng giữa đường.

Tuy nhiên, chính hành động tổ chức livestream trên mạng bằng tài khoản cá nhân của Hải Idol, cùng với việc nhiều người dân qua đường bức xúc ghi lại hình ảnh đoàn xe đưa dâu dừng đỗ trái phép trên đường để chụp ảnh, ghi hình đã bóc trần việc quanh co, gian dối của Hải trong khi khai báo với cơ quan công an.

Ngoài ra, tại thời điểm khám xét nơi ở của Hải, ngoài việc thu giữ một số vật dụng như máy tính, điện thoại, sổ sách có liên quan, cơ quan công an cũng đã thu giữ một cuốn sổ, trong đó, Hải ghi rõ việc phân công cho từng người phải khai báo như thế nào khi bị công an tra hỏi.

Bị can Phạm Đức Hải (tức Hải Idol) - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước những chứng cứ, tài liệu cơ quan chức năng thu giữ được, Phạm Đức Hải đã khai nhận sự việc. Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, tại cơ quan Công an, Phạm Đức Hải (còn có tên 'Hải Idol') tỏ ra hối hận về việc làm dàn cảnh chụp ảnh, livestream trên mạng xã hội facebook để câu like, câu view của mình. "Sau khi clip được phát tán đã bị các anh chị, cô chú không đồng tình và phản ứng lại. Lúc đấy, em có lên trên mạng để xin lỗi. Bài xin lỗi của em được nhiều anh chị bình luận không tốt nên em cũng xóa đi'' , Phạm Đức Hải khai tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 14h ngày 214, tại đường trục Bắc - Nam, địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, có đoàn xe rước dâu không đeo biển số, dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới gây mất trật tự an toàn giao thông, gây xôn xao dư luận xã hội.

Theo Công an, trong vụ việc trên, cả 4 đối tượng bị khởi tố đều có liên quan ở các mức độ khác nhau đến việc thực hiện hành vi sử dụng xe ôtô đỗ xe giữa đường.

Đây là một cái kết rất đắng mà “Hải Idol” cùng các đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm cho hành vi ngông nghênh, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội của mình. Và đây cũng là một bài học lớn, không chỉ riêng cho “Hải Idol” và các đối tượng liên quan mà còn chung cho rất nhiều người.