Vì sao “Hải Idol” bị bắt?

Liên quan đến vụ đoàn xe rước dâu đỗ xe giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh gây bức xúc cho những người tham gia giao thông và quần chúng nhân dân ở địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sau thời gian điều tra và củng cố chứng cứ, báo Công an Nhân dân cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) ngày 18/5 đã quyết định:

Khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Đức Hải (SN 1996, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương, thường gọi là "Hải Idol") và Vương Đình Trường (SN 2004, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự;

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1999, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Ngọc Phong (SN 1999, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, trong các đối tượng trên, Phạm Đức Hải là người có hành vi xúi giục một số đối tượng cùng thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô đỗ xe giữa đường.

Được biết, Phạm Đức Hải hay "Hải Idol" là thanh niên khá nổi tiếng trên mạng xã hội bởi người này sở hữu shop thời trang đình đám nằm tại thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Không những vậy, "Hải Idol" còn thường xuyên xuất hiện trên các livetream, video Youtube thu hút lượng lớn người xem. Người này thậm chí còn sở hữu tài khoản mạng xã hội với cả trăm nghìn người theo dõi, hàng triệu lượt thích.

Hải từng trả lời báo chí rằng: ““Tôi là người thường xuyên quan tâm tới nhu cầu của khách hàng. Mỗi khách hàng đến xem quần áo tôi đều hỏi họ về nhược điểm, ưu điểm của shop để dần khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm. Ưu điểm tốt nhất được nhiều khách hàng hài lòng khi tới shop của tôi là sự nhiệt huyết, tâm lý".

Trước đó, theo báo cáo từ Cục CSGT, vào khoảng 14h50', ngày 21/4, tại Km 1+500, đường Trục Bắc - Nam; địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có đoàn xe rước dâu không đeo biển số, dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới gây mất trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác minh đã xác định được 4 phương tiện gồm xe 34A - 744.44, xe 34A - 661.99; xe 30L - 369.96 và xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số. Tất cả các lái xe của 4 phương tiện trên đều trú thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Đoàn xe dừng đỗ giữa đường trục Bắc - Nam gây ùn tắc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong chiều ngày 26/4, Công an huyện Gia Lộc đã tiến hành mời những người có liên quan để làm việc. Tại cơ quan công an, 4 người điều khiển phương tiện nêu trên khai nhận, ngày 21/4 anh N.V.N (SN 1999, trú thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức đám cưới, anh N có mượn 4 xe ô tô trên để phục vụ đón dâu.

Trên đường đón dâu đoàn xe rước dâu dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới làm kỷ niệm trong thời gian 05 phút, làm ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 38B và đường Trục Bắc - Nam. Sau đó đoàn xe di chuyển về nhà tổ chức đám cưới.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, lái xe đã nhận thức được hành vi dừng, đỗ xe trên lòng đường vi phạm Luật Giao thông đường bộ, là nguy hiểm, gây cản trở, mất an toàn giao thông cho bản thân và người, phương tiện tham gia giao thông trên đường. Lái xe cam kết không tái phạm, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm nêu trên.

Trước đó, ngày 26/4, trên mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh dàn xe sang rước dâu dàn hàng 3 trên đường. Trong clip cô dâu, chú rể dừng và xuống xe, đứng chụp ảnh giữa đường khiến nhiều người đã bình luận, phản đối gay gắt.

Điều 318: Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.