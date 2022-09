Vũ điệu Lớp học vui - Khi những điệu nhảy siêu đáng yêu lan tỏa thông điệp lớn

Trong gần 1 tháng qua, khắp cõi mạng tràn ngập hashtag #WorldVisionVietnam #VudieuLophocvui #Phongchongbaoluctruonghoc kèm theo đó là những clip cover điệu nhảy đủ sắc màu của các em học sinh, phụ huynh, và thầy cô giáo trên khắp cả nước. Đây là trào lưu xuất phát từ cuộc thi nhảy "Vũ điệu Lớp học vui" diễn ra từ ngày 27/6/2022 đến ngày 24/7/2022 với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng.



Cuộc thi thu hút sự hưởng ứng và quan tâm của cộng đồng mạng

"Vũ điệu Lớp học" là cuộc thi nằm trong Dự án "Hope in Class | Lớp học vui" của Tổ chức World Vision Việt Nam do Tập đoàn Orion và Công ty Orion Food Vina tài trợ. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022), hướng đến đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn và yêu thương trong trường học thông qua việc cải thiện năng lực thể hiện hành vi của trẻ, giúp các em cùng nhau xây dựng những lớp học thân thiện, không có sự hiện diện của bạo lực. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp và và tham gia của nhà trường và phụ huynh trong quá trình nuôi dạy trẻ, giải quyết bạo lực.

Với thông điệp ý nghĩa, phần thưởng hấp dẫn lại không giới hạn độ tuổi, cuộc thi đã thu hút sự chú ý của nhiều thành phần trong xã hội: từ những "mầm non" xinh xắn, hồn nhiên đến phụ huynh, thầy cô giáo… và cả những người quan tâm đến vấn đề bạo lực trong trường học.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 bài dự thi với nhiều sắc thái, tên gọi khác nhau. Những "Tiểu quỷ đỏ", "Chú heo con", hay "Siêu sao nhỏ" đã đốn tim người xem nhờ tinh thần vui vẻ, hồn nhiên và rất đỗi đáng yêu của các "vũ công" không chuyên.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều người bất kể tuổi tác, thành phần tham gia

Kết quả, các giải thưởng của Cuộc thi "Vũ điệu Lớp học vui" đã thuộc về:

- 01 giải "Lớp học siêu vui": Tổng giá trị 15.000.000 đồng, thuộc về bạn Thế Bảo. Link Facebook: bit.ly/3QjbNr3

- 01 giải "Điệu nhảy siêu đẹp": Tổng giá trị 9.000.000 đồng thuộc về Mai Tâm Nguyệt. Link Facebook: bit.ly/3zRM4Px

- 03 giải "Khỏe đẹp toàn diện: Tổng giá trị 6.000.000 đồng thuộc về các bạn:

1. Lý Cẩm Nhi. Link: bit.ly/3BWQrLX

2. Lộ Da Thảo. Link: bit.ly/3AeUfa8

3. Đặng Thanh Thủy Tiên. Link: bit.ly/3SDJoxw

- Giải tuần: Thuộc về các bạn:

1. Nguyễn Thanh Diệp. Link: bit.ly/3w1OqKK

2. Ngân Hà Diêm. Link: bit.ly/3zTsfHJ

3. Thế Bảo. Link: bit.ly/3QjbNr3

- 25 giải "Vui khỏe có ích": Tổng giá trị 3.000.000 đồng thuộc về các bạn có tên trong link: bit.ly/3QjcFfj

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: "Nhìn chung, các vị phụ huynh, trẻ em và cả giáo viên trên cả nước rất hưởng ứng cuộc thi. Các bài dự thi từ các bạn nhỏ cho thấy nỗ lực và tinh thần hào hứng khi tham dự. Các bạn đều rất cố gắng để tạo những hình ảnh sinh động và chuyên nghiệp để gửi đến ban tổ chức. Chúng tôi hy vọng rằng Sáng kiến "Hope in Class | Lớp học vui" đã mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa, giúp cộng đồng nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, cùng chung tay bảo vệ trẻ em và chấm dứt bạo lực trong trường học."

Cuộc thi "Vũ điệu Lớp học" góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của Dự án "Hope in Class | Lớp học vui": nâng cao nhận thức toàn xã hội để chung tay bảo vệ trẻ em và chấm dứt bạo lực trong trường học.

Trong 3 năm triển khai (từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022), thông qua Dự án "Hope in Class | Lớp học vui", World Vision Việt Nam đã mang lại những đổi thay tích cực trên đời sống của 10.000 em học sinh đến từ 40 trường thuộc tỉnh Thanh Hóa (huyện Thường Xuân, Bá Thước, Lang Chánh) và thành phố Hải Phòng (quận Ngô Quyền).