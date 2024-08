Vụ đánh vợ dã man vì ăn hết con cá: Người vợ xin tha cho chồng

Ngày 26-8, lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết cơ quan công an huyện Lý Sơn đã mời những người liên quan xuất hiện trong đoạn clip người đàn ông đánh vợ vì lỡ ăn một con cá trao tráo kho, lên làm việc.



Clip người đàn ông đánh vợ ở Quảng Ngãi

Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, qua điều tra, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày.

Do ông L.V.C. (ngụ thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) uống rượu say, không làm chủ được bản thân nên dẫn đến hành vi đánh vợ là bà N.T.P. Ông C. cũng thừa nhận hành vi đánh vợ của mình là việc làm sai trái.

Ông C. làm việc với cơ quan công an

Làm việc với công an, bà P. cho biết đây là lần đầu bị chồng đánh. Khi xảy ra sự việc, ông C. có uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Bà P. xin công an không xử phạt chồng. Những người hàng xóm của gia đình ông C. cũng xác nhận đây là lần đầu ông C. đánh vợ. Do đó, ông này chỉ bị nhắc nhở, răn đe, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Như Báo Người Lao Động thông tin, trước đó mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh ông C. dùng chân, tay đánh, đá bà P. khiến người phụ nữ đau đớn, khóc nức nở, chắp tay quỳ lạy xin tha.

Trong đoạn clip, khi có 2 người hàng xóm sang hỏi thăm, bà P. cho biết hồi chiều bà có đi chợ mua 3 con cá trao tráo về kho. Bà ăn 1 con, còn 2 con để phần chồng. Việc này khiến bà P. bị ông C. đánh dã man.