Vụ đánh ghen có 1-0-2: Bắt quả tang chồng đi cùng nhân tình, vợ nói chuyện văn minh và ôm tiểu tam khóc nức nở

Những vụ đánh ghen giữa phố luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người. Phát hiện chồng phản bội, các bà vợ thường không giữ được bình tĩnh mà đánh mất lý trí, làm những điều dại dột nhận về hậu quả khôn lường.

Mới đây trên các diễn đàn mạng lan truyền 1 đoạn clip đánh ghen của cô vợ ở Chiết Giang, Trung Quốc. Diễn biến và hành động của cô vợ này khá kỳ lạ bởi nó không giống những vụ đánh ghen từng gây ồn ào trước đây.

Theo Sina đưa tin, cô vợ lao vào tận xe ô tô của chồng khi bắt gặp anh ta cùng nhân tình đi chơi trên phố. Rất nhiều người dân hiếu kỳ xem cô sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Thế nhưng không làm ầm ĩ hay dùng bạo lực mà thay vào đó, cô vợ và nhân tình của chồng đã có cuộc nói chuyện sòng phẳng, văn minh. Cuộc gặp gỡ của 2 người phụ nữ nhanh chóng gây sự chú ý tới mọi người đang đi đường.

Không rõ nội dung câu chuyện là gì nhưng bất ngờ nhất là 1 lúc sau người ta nhìn thấy 2 người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở trên xe. Nhiều người chứng kiến bày tỏ sự ngạc nhiên khi chưa bao giờ chứng kiến 1 vụ đánh ghen văn minh đến vậy.

Nhiều người chứng kiến bày tỏ sự ngạc nhiên khi chưa bao giờ chứng kiến 1 vụ đánh ghen văn minh đến vậy. Ảnh cắt từ clip

Có người đưa ra ý kiến: “Nhiều cô tiểu tam không biết mình là tiểu tam đâu, lúc yêu thì đàn ông nói ngon ngọt tin hết, đến lúc bị vợ anh ta bắt gặp mới ngỡ ngàng. Có lẽ cô gái trẻ trong hoàn cảnh trên cũng rơi vào tình huống ấy. Rất may là cả 2 người phụ nữ đều giữ được bình tĩnh để thông cảm cho nhau”.

Thực chất, ngoại tình không phải do đàn ông trót dại hay không chịu được cám dỗ cuộc đời. Nó lại càng không phải do lỗi của người vợ chưa hoàn thiện trong hôn nhân. Ngoại tình chính là vấn đề đạo đức. Dù với bất cứ lý do gì thì đàn ông phản bội vợ con vẫn là điều sai trái và khó chấp nhận.

Thế nên ở trong hoàn cảnh nào phụ nữ cũng cần ghi nhớ điều đó. Đừng vì 1 người đàn ông không xứng đáng mà đánh mất chính mình.