Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Thua hàng triệu USD, thắng chỉ vài chục ngàn USD

Trong vụ án liên quan cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng và cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao truy tố 136 người về hành vi đánh bạc, với số tiền lên tới 107 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỉ đồng).



Bên trong câu lạc bộ đánh bạc thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: X.Mai

Theo cáo trạng, 136 bị can bị cáo buộc về hành vi đánh bạc đã thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club mở thẻ thành viên để đánh bạc trái phép bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng thắng, thua bằng tiền tại King Club (ở tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, TP Hà Nội). Các "con bạc" phần lớn là doanh nhân, người kinh doanh tự do; có bị can là cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương.

Trong số 136 người tham gia đánh bạc, có 20 người bị cáo buộc chi từ 1 triệu USD đến hơn 16 triệu USD đánh bạc. Theo đó, bị can Bùi Văn Huynh (SN 1978, quê Hải Dương, lao động tự do) bị cáo buộc đã sử dụng tên "MR CALLA" tham gia đánh bạc 34 lần với tổng số tiền hơn 16 triệu USD và thua hơn 963 ngàn USD (tương đương hơn 23 tỉ đồng). Bị can Huynh bị cáo buộc đánh bạc nhiều nhất trong số 136 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc.

Bị can Vũ Phong xếp sau Bùi Văn Huynh về số tiền đã "nướng" vào sòng bạc King Club là hơn 10,7 triệu USD. Bị can Vũ Phong đã bị thua nhiều nhất trong số 136 con bạc là hơn 1,4 triệu USD.

Theo cáo buộc trong số 136 người tham gia đánh bạc có 24 "con bạc" được xác định đã thắng bạc. Trong số này, bị can Nguyễn Thanh Bách (SN 1972 tại Hà Nội, kinh doanh tự do), bị cáo buộc sử dụng tên "MR MULER" từ tháng 2-2024 đến tháng 6-2024 đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot với tổng số tiền gần 2,9 triệu USD. Qua đó, bị can này được xác định đã thắng 93,6 ngàn USD, cao nhất trong số 24 "con bạc" đã chơi tại King Club.

VKSND tối cao xác định có một số cá nhân có liên quan đến vụ án nhưng không bị xử lý hình sự. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định có 14 người là nhân viên làm việc tại King Club, giữ các vị trí như trưởng ca, giám sát ca, lễ tân.

Cơ quan tố tụng xác định, trong các ca làm việc được phân công, 14 cá nhân này đã tiếp nhận thông tin, báo cáo và cho các khách chơi là người Việt Nam vào đánh bạc trái phép tại King Club, theo chỉ đạo của các bị can cầm đầu. Tuy nhiên, 14 người này không được bàn bạc, không được ăn chia lợi nhuận khi cho người Việt Nam vào đánh bạc, mà chỉ giữ vai trò thứ yếu, là người làm công ăn lương.

Trong quá trình điều tra, họ được ghi nhận hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong việc củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra xét thấy chưa đến mức xử lý hình sự nên không khởi tố 14 cá nhân này.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định được 2 cá nhân, một trong số đó là công chức Phòng Tài chính Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, có hành vi đánh bạc tại King Club. Tuy nhiên, 2 người này đánh bạc với số tiền dưới 5 triệu đồng, đồng thời không có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc.

Vì vậy, Bộ Công an kiến nghị công an phường nơi 2 cá nhân này cư trú ra quyết định xử phạt hành chính đối với họ.