Vụ công an triệu tập người từng “tố” Công ty C.P. Việt Nam: Tình tiết pháp lý liên quan ông L.Q.N

Công an TP Cần Thơ đã có giấy triệu tập ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ); nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) – người từng "tố" cửa hàng của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P. Việt Nam) tại Mỹ Xuyên bán thịt heo bệnh, gà bệnh – lên làm việc vào ngày 7-8 tới.

Nội dung làm việc liên quan đến ông N.T.A tố giác ông N. có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Công ty C.P. Việt Nam.

Trong giấy triệu tập có ghi chú: "Bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi – nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải theo quy định tại điều 127 Bộ luật Tố tụng Hình sự".

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn Luật sư TP HCM) liên quan đến những tình tiết pháp lý có thể xảy ra đối với ông N.

Cụ thể, nếu ông N. không lên làm việc theo giấy triệu tập thì sẽ bị xử lý ra sao? Trường hợp này, luật sư Hồ Nguyên Lễ cho rằng thông thường giấy triệu tập được áp dụng cho các bị can tại ngoại, người bị tố giác, người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.

Tại điều 57 của Bộ luật Tố tụng Hình quy định về người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, như sau:

1. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:

c) Trình bày lời khai, trình bày ý kiến;

đ) Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

e) Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

2. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố.

Nếu người bị tố giác không thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 57 nói trên thì cơ quan tố tụng có quyền áp dụng điểm c, khoản 2, điều 127: "Dẫn giải có thể áp dụng đối với người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án, đã được triệu tập..."

Đối với trường hợp ông N. có đơn xin vắng mặt do bị bệnh nặng, luật sư Lễ cho rằng trường hợp người bị tố giác bị bệnh nặng hoặc lý do khách quan khác thì phải có giấy xác nhận của bệnh viện hoặc nguyên nhân khách quan thì người bị tố giác nộp tài liệu đó cho cơ quan tố tụng xem xét hoãn buổi làm việc vì lý do bất khả kháng. Lý do vắng mặt và cung cấp các bằng chứng chứng minh lý do chính đáng thì việc vắng mặt có thể được chấp nhận và không bị coi là vi phạm.

"Như vậy, theo điểm c, khoản 2, điều 127 của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì không áp giải trong trường hợp người bị tố giác vắng mặt có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan chính đáng" - luật sư Lễ phân tích.

Như đã thông tin, ngày 30-5, trên mạng xã hội Facebook của tài khoản "Jonny Lieu" đã đăng tải thông tin về "Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm". Người tố cáo là ông L.Q.N. Nội dung đơn tố cáo thể hiện "Công ty C.P. Việt Nam sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa vào Freshop ở Mỹ Xuyên – Sóc Trăng bán ra thị trường… và kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh". Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối tố giác tội phạm của ông N. do hành vi không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tối 4-8, sau khi nhận được giấy triệu tập của Công an TP Cần Thơ, ông N. cho biết hiện ông vẫn chạy thận nên chưa biết sức khỏe thế nào. Nếu khỏe thì ông sẽ đi, còn không khỏe thì sẽ làm đơn xin vắng mặt.