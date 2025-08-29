Vụ cô gái hạ gục thanh niên xăm trổ: Bảo vệ tiết lộ lời đe dọa của nam thanh niên trước khi bị phản đòn

Những ngày qua, câu chuyện cô gái trẻ hạ gục 1 nam thanh niên trong hầm gửi xe ở Hà Nội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đoạn clip trích xuất camera, thời điểm xảy ra sự việc có sự chứng kiến của bảo vệ tòa nhà. Bác bảo vệ cũng là người trực tiếp can ngăn vụ ẩu đả.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, ông Phạm Trung D. (bảo vệ tòa nhà trên đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt - nơi xảy ra sự việc) cho biết hôm đó, cô gái cùng bạn đến tậm gym còn thanh niên xăm trổ cũng gửi xe dưới hầm. Hai bên xảy ra cãi vã do có va chạm xe máy, từ chỗ tranh luận rồi căng thẳng nhanh chóng leo thang.

Ông D. kể, nam thanh niên tiến lại gần, buông lời đe dọa "móc mắt ra bây giờ" rồi bất ngờ tấn công vào vùng đầu cô gái. Bị đánh, cô gái lập tức tháo mũ bảo hiểm rồi phản đòn. Theo ông D., cô gái chỉ bỏ mũ ra rồi phản đòn bằng tay, làm cho nam thanh niên yếu thế, bị dồn vào góc phòng bảo vệ. Ông D. can ngăn nhưng không được nên đã chạy đi gọi người hỗ trợ. Sau đó, bác bảo vệ lớn tuổi cùng bạn của cô gái tách 2 bên ra.

Cô gái hạ gục thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe.

Khi đã khống chế nam thanh niên, cô gái yêu cầu người này xin lỗi. Cuối cùng, thanh niên xăm trổ phải lên tiếng xin lỗi sau một hồi giằng co. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng bảo vệ và ra về trong trạng thái hòa giải. Bác bảo vệ nói, vụ việc may mắn vì không gây thương tích nghiêm trọng, chỉ để lại vài vết bầm nhẹ.

Được biết, cô gái xuất hiện trong đoạn clip tên Hoàng Hoằng (28 tuổi). Hằng là nhân viên văn phòng, đồng thời là hành viên của CLB Vietnam Top Team, theo tập Jiu-jitsu từ năm 2021, đồng thời luyện cả MMA (võ tổng hợp) nhằm rèn luyện sức khỏe. Sự việc trên đã xảy ra từ hồi tháng 5 nhưng mới đây mới được lan truyền trên mạng xã hội.

Chân dung cô gái có màn phản đòn gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Trước đó, chia sẻ với Tri thức - Znews, Hằng cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do nam thanh niên có lời lẽ không hay liên quan đến bộ đồ tập của cô. Khi Hằng phản ứng thì người này tiến đến đánh cô như trong clip. Ban đầu, Hằng không định phản kháng nhưng vì nam thanh niên vẫn tiếp tục xúc phạm nên cô gái không giữ được bình tĩnh.

Hằng cũng nói thêm, bản thân cô dù mất bình tĩnh nhưng vẫn kiểm soát kỹ thuật, chỉ khống chế ở vùng an toàn để tránh gây chấn thương cho đối phương. Qua sự việc, Hằng gửi thông điệp đến các bạn nữ rằng, không khuyến khích bạo lực, nhưng việc học võ là cần thiết để tự vệ khi cần.

Tổng hợp