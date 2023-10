Vụ cô gái 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang ở sông Hồng: Hành trình truy bắt nghi phạm

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 12h30' ngày 13/10, Tổng đài cảnh sát 113 - CATP nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Cuộc gọi này đến từ anh Trần Mạnh Đạt (31 tuổi, ở Lĩnh Nam, Hà Nội, làm nghề đánh cá trên sông Hồng). Khi anh Đạt cùng vợ đi đánh cá đã phát hiện một phần chân người nổi trên mặt nước. Sau đó, một người làm nghề đánh cá khác nói vừa thấy một phần đầu người mắc trên bờ. Anh Đạt sau đó gọi cảnh sát 113 và hỗ trợ đưa các phần thi thể lên bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2006; HKTT: Ba Đình, Hà Nội). Chị H.Y.N bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Người lao động)

Tự tử khi bị vây bắt

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h00’ ngày 14/10 thì các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là T.D.K. (SN 1985; quê quán: Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình.

Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Hồng Thái. Báo Vietnamnet tiết lộ chi tiết, khi thấy lực lượng công an bao vây quanh nhà, nghi phạm T.D.K. vô cùng hoảng loạn, tỏ thái độ chống đối, bất hợp tác. Thậm chí, đối tượng còn cầm dao bầu rồi chui vào gầm giường kề cổ doạ tự tử.

Nghi phạm sát hại cô gái rồi phân xác phi tang ở sông Hồng (Ảnh: VTC News)

Khi thấy tổ trinh sát tiếp tục siết chặt vòng vây bắt, K. biết đến bước đường cùng nên tự cứa dao vào cổ mình khiến các chiến sĩ công an cùng với gia đình phải khống chế, đưa đối tượng ra ngoài.

Tuy nhiên vết thương gây ra không ảnh hưởng đến tính mạng nên nghi phạm đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu. Khi đối tượng hồi phục sẽ tiếp tục làm việc với Cơ quan điều tra.

Lãnh đạo địa phương cho hay nghi phạm T.D.K. chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì ở địa phương. Gia đình thuộc diện cơ bản, sau đó, cả gia đình chuyển lên sinh sống ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để làm nghề trang trí các tác phẩm gốm, sứ nghệ thuật. K. đã có vợ con và hiện đang sinh sống ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Còn nạn nhân H.Y.N. là Á khôi, người mẫu tự do. Cô cao 1,62m, được đánh giá thân thiện, hòa đồng. Gia đình đã lên thử ADN và nhận xác, dự định hỏa táng rồi gửi lên chùa ở quê Bắc Ninh.

H.Y.N. từng giành ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022, tổ chức tháng 1/2023. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô đăng ký là sinh viên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.