Vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử nạn: Chuông báo cháy từng báo cháy giả trước đó 4 ngày

Ngày 13/9, nguồn tin Tiền Phong cho hay, bốn ngày trước khi xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong, hệ thống chuông báo cháy tại cơ sở karaoke An Phú báo động vang lên. Tuy nhiên, sau khi người trong cơ sở này đi kiểm tra thì không phát hiện có điểm nào phát cháy. Từ đó, các nhân viên trong cơ sở karaoke nghĩ hệ thống chuông báo cháy gặp vấn đề.

Đêm 6/9, khi xảy ra vụ cháy, hệ thống chuông báo hoạt động vang lên có người còn nghĩ, chuông báo cũng không chính xác như lần trước. Chỉ khi nhân viên phục vụ ở tầng 2 hô hoán thông báo cháy, tất cả mọi người mới khẩn trương tháo chạy ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người tử nạn

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Bình Dương bước đầu xác định vụ cháy cơ sở karaoke An Phú do chập điện ở trần tầng 2 sau đó lan lên tầng 3. Cơ sở này chỉ có lối thoát hiểm đi xuống tầng trệt và lên sân thượng. Để tiếp cận vào bên trong cứu người, lực lượng chức năng phải phá tường từ bên ngoài.



Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự đang phối hợp Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 133 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương).

Về công tác khắc phục hậu quả, đến thời điểm này, ngành chức năng và chủ cơ sở karaoke An Phú đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong trong vụ cháy số tiền gần 100 triệu đồng để lo hậu sự.