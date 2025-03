Vụ cháy chung cư ở Hà Nội khiến 56 người tử vong: Người mẹ xót xa ngắm nhìn lại ảnh cưới của gia đình con gái đã khuất

Được triệu tập đến tòa hôm nay, 8 bị cáo đều có mặt. Phía bị hại có mặt 72 người, trong số 84 người đại diện cho các gia đình nạn nhân. 12 luật sư tham dự phiên tòa này.

Các gia đình nạn nhân có mặt tại phiên tòa

Bị cáo Nghiêm Quang Minh (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - chủ đầu tư tòa nhà chung cư) bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

7 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng UBND phường Khương Đình giai đoạn 2014-2016;

Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình giai đoạn 2015-2020; Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010-2018;

Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016; Phạm Tần Anh, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình; Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ đầu tư tòa nhà chung cư

Phiên tòa hôm nay trầm lặng khó diễn tả bởi nỗi buồn, sự mất mát vẫn chưa nguôi ngoai trên gương mặt những người ở lại. Bà T.T.N, ở Hà Nội đại diện cho một gia đình nạn nhân chia sẻ, được gia đình cử đến tham dự tòa theo thông báo và tôn trọng cơ quan chức năng nên phải có mặt.

“Chúng tôi không muốn nhắc lại, vì nỗi ám ảnh cứ đeo đẳng mãi. Hôm nay tôi muốn phiên tòa kết thúc sớm nhất có thể, người đã mất không thể lấy lại. Còn các bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo lẽ công bằng, tòa án sẽ xét xử họ”, bà N. đau xót.

Người mẹ chỉ dám "lướt" thật nhanh màn hình để xem lại khoảnh khắc con gái còn lưu lại

Trong giờ giải lao, bà H.T.N quê ở Thái Nguyên vẫn chưa hết bần thần, bước ra khỏi phòng xử án rồi lại quay vào vì tâm trạng rối bời và xót thương cho hoàn cảnh của gia đình, một lúc mất đi con gái, con rể và đứa cháu ngoại.

Người mẹ 61 tuổi - vừa mở điện thoại chỉ dám gạt nhẹ, lướt qua màn hình xem lại vài tấm hình - chia sẻ con gái của bà và con rể người miền Nam cưới nhau vào thời điểm xảy ra Covid-19. Cặp vợ chồng trẻ đã mới sinh được một con nhỏ nhưng chưa kịp báo hỷ, mới chuyển đến chung cư trên được một thời gian thì cả gia đình gặp nạn qua đời.

Nói xong, bà N. đã không thể cầm được nước mắt vì nỗi buồn khôn tả, khiến người thân đi cùng phải động viên. Tất cả đều cảm thấy suy sụp vì nỗi đau, mất mát quá lớn.

Vụ cháy chung cư đã lấy đi biết bao nước mắt của các gia đình nạn nhân

Theo cáo trạng, tháng 10/2015, Minh bắt đầu quảng cáo và rao bán các căn hộ tại công trình xây dựng trên. Từ tháng 10/2015 đến tháng 04/2016, Minh đã bán các căn hộ cho 45 người có tên sau bằng hình thức ký các Văn bản thỏa thuận vềviệc mua bán căn hộ hoặc Văn bản thỏa thuận giao quyền quản lý, sử dụng căn hộ lâu dài.

Sau khi Minh ký văn bản thỏa thuận với các cá nhân mua bán các căn hộ trên, các cư dân đã bắt đầu chuyển đến để sinh sống.

Do Minh xin cấp Giấy phép xây dựng cho hộ gia đình nên công trình của Minh không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Đến cuối năm 2016, toàn bộ 45 căn hộ mua của Minh đều đã có người ở. Tại thời điểm ngày trước ngày 12/9/2023, xác định có 147 cư dân đang sinh sống chung cư trên.

Sau khi đã bán toàn bộ các căn hộ tại công trình cho các hộ dân sử dụng, Nghiêm Quang Minh không cư trú tại tòa nhà và xác định quyền quản lý và sử dụng là của toàn bộ cư dân, không liên quan đến Minh và Minh không có trách nhiệm gì đối với việc cư dân sinh sống và sự vận hành của tòa nhà.

Để trông coi bảo vệ tài sản, các hộ dân sinh sống tại tòa nhà đã tự thỏa thuận và bầu Ban quản lý của tòa nhà và cử người làm bảo vệ tòa nhà.

Toàn bộ xe máy, xe máy điện, xe đạp điện của các cư dân đều để ở dưới tầng 1 của tòa nhà, trung bình có khoảng từ 70 - 80 xe máy, xe điện các loại.

Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12/9/2023, vợ chồng ông Điền, bà Yên đang bảo vệ tại tầng 1 của tòa nhà phát hiện có mùi khét. Ông Điền kiểm tra tại khu vực tầng 1 thì phát hiện có chập điện, cháy tại khu vực treo 45 hộp công tơ điện của các hộ dân sinh sống tại tòa nhà. Ông Điền đã sử dụng bình bọt chữa cháy để tại tầng 1 để xịt nhưng không dập được, ngọn lửa bùng cháy to. Bà Yên đã hộ hoán để báo cho các hộ dân sinh sống tại các căn hộ tầng phía trên biết, tham gia chữa cháy và chạy ra ngoài.

Do lửa cháy to, lan nhanh sang khu vực để các phương tiện tại tầng 1, khói bay lên các căn hộ tầng phía trên nên người dân đã gọi điện báo tin đến Tổng đài 114 - Công an thành phố Hà Nội.

Sau khi nhận được tin báo vụ cháy, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Đống Đa, Công an quận Cầu Giấy, Đội chữa cháy học tập - Trường Đại học PCCC cùng lực lượng Cảnh sát 113 Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Khương Đình để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Do các phương tiện chữa cháy không tiếp cận được hiện trường vụ cháy, đám cháy bùng phát lớn, khói và nhiệt lượng lớn nên đến khoảng 0 giờ 15 phút ngày 13/9/2023 đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Hậu quả 56 người tử vong, 44 người bị thương ở các mức độ khác nhau và nhiều phương tiện, tài sản bị hư hại.