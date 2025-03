Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết: Chủ đầu tư từng bị xử phạt vi phạm vượt tầng nhưng vẫn tiếp tục xây cao thêm

Vi phạm vượt tầng nhưng không chấp hành cưỡng chế

Theo chủ tọa, trước khi xảy ra sự việc, tổ thanh tra xây dựng từng gửi giấy thông báo và biên bản yêu cầu cưỡng chế phần sai phạm, nhưng Minh không thực hiện.

Bị cáo Minh khai trước tòa



Nghiêm Quang Minh cho biết, được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng 1 tum với 33 phòng, triển khai xây dựng vào năm 2015. Mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165 m2; tổng chiều cao công trình 20,2 m, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang. Từ khi xây móng tới tầng 1 Tổ TTXD cũng đã đến kiểm tra. Tuy nhiên, do nhận thức hiểu biết pháp luật hạn chế, bị cáo xây dựng 100%.

Trong quá trình đó, bị cáo không thường xuyên có mặt tại công trình nên không rõ có bị cơ quan chức năng tới kiểm tra hay không.



Chủ tọa: “Theo thiết kế xây dựng, công trình có sân trước và sau, tạo mặt thoáng vậy mà bị cáo đã xây kín diện tích”.



Bị cáo trả lời, khi xây đến tầng 7 thì bị phát hiện. UBND phường đình chỉ thi công và buộc tháo dỡ. Tiếp đó, UBND quận cũng xử phạt hành chính 15 triệu đồng do xây dựng sai phép và yêu cầu phá dỡ. Ông Minh cho biết, do nhân lực không có nên không thể thực hiện tháo dỡ tầng 7.



Theo bị cáo, thực chất lúc đó bị cáo tháo dỡ, nhưng sau đó 1 thời gian bị cáo lại tiếp tục xây lại đến tầng 9 như hiện trạng. Thời gian xây lại này, tổ công tác không xuống kiểm tra lại.



Chủ tọa hỏi, vậy là bị cáo được làm ngơ?



Minh nói, do bị cáo ít xuống nên có thể không gặp.



Chủ tọa nói tiếp: “UBND quận đã có quyết định đình chỉ hoạt động tầng 1, nhiều lần thúc giục nhưng bị cáo không chấp hành”. Đáp lại Minh nói bị cáo không nhận được quyết định.

Chủ tọa nhắc lại dù đã được nhắc nhở nhiều lần về vấn đề cửa thoát hiểm thế nhưng bị cáo vẫn không chấp hành.

Lúc này, bị cáo Minh thừa nhận hành vi vi phạm và tỏ ra ân hận.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 14/5/2015, Minh thông báo với UBND phường Khương Đình về việc khởi công xây dựng công trình. Ngày 26/5/2015, Tổ Thanh tra xây dựng phường Khương Đình gồm Nguyễn Đình Quân là Tổ trưởng và Lê Thanh Tùng là Tổ viên phụ trách địa bàn đến nhà Minh để kiểm tra thực địa, xác định công trình đang thi công xây dựng phần móng, chưa có vi phạm về trật tự xây dựng. Tuy nhiên, quá trình xây dựng, Minh đã tự ý thay đổi thiết kế, xây dựng diện tích sàn tầng 1 là 240 m2, xây tầng lửng thành tầng 2 với 05 căn hộ và mật độ xây dựng là 100%.

Ngày 28/7/2015, khi Minh đang xây dựng ở tầng 7 thì tổ Thanh tra xây dựng phường gồm Nguyễn Đình Quân, Lê Thanh Tùng và anh Nguyễn Tuấn Hưng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và phát hiện Minh xây dựng sai phép. Tổ Thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Minh, nội dung:

“Xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dụng số 89-2015/GPXD do UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 11/3/2015. Hiện trạng công trình vi phạm: xây dựng sai mật độ xây dựng được cấp: tại tầng 7 phần tiếp giáp lối đi chung (phía trước) xây tường 110 cao 3m đã đổ mái bằng hệ bê tông cốt thép diện tích 0,6m x 10m. Phần sân sau nhà (phía sau) xây tường 110 cao 3m đã đổ mái bê tông cốt thép diện tích 10m x 9,25m vi phạm khoản 2 Điều 5 và Điều 13 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính Phủ” Tổ thanh tra xây dựng đã: “Yêu cầu ông Nghiêm Quang Minh thực hiện: Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm; tự phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trong thời hạn 24h kể từ khi lập biên bản vi phạm, nếu ông Nghiêm Quang Minh không thực hiện yêu cầu nêu trên thì bị đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm”.

Ngày 28/7/2015, Tổ Thanh tra xây dựng phường Khương Đình đã chuyển hồ sơ vi phạm, đề xuất Chủ tịch UBND phường Khương Đình là Vũ Quang Trung ban hành Quyết định đình chỉ thi công công trình của Minh.

Ngày 29/7/2015, UBND phường Khương Đình đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND V/v đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm về trật tự xây dựng đô thị đối với công trình vi phạm do Minh làm chủ đầu tư. Quyết định do Chu Xuân Sơn, là Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng ký, nội dung Quyết định yêu cầu: “Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời gian 24 giờ. Trưởng Công an phường Khương Đình chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm. Quá thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình xây dựng vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ”.

Cùng ngày, UBND phường Khương đình có Công văn gửi Công ty điện lực Thanh Xuân đề nghị dừng cấp điện cho công trình xây dựng vi phạm của Nghiêm Quang Minh (do Chu Xuân Sơn ký).

Bên cạnh việc chuyển hồ sơ vi phạm, kiến nghị UBND phường Khương Đình ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình của Nghiêm Quang Minh, ngày 28/7/2015, Tổ Thanh tra xây dựng cũng báo cáo Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân về kết quả kiểm tra, kiến nghị xử lý nêu trên.

Ngày 03/8/2015, Trần Trọng Khang (sinh năm 1960; trú tại số nhà 15, phố Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), là Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng có báo cáo gửi ông Đặng Hồng phụ trách lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, đề xuất ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nghiêm Quang Minh với hình thức Phạt tiền 15.000.000 đồng và buộc phá dỡ phần công trình xây dựng đã vi phạm.

Ngày 03/8/2015, ông Đặng Hồng Thái ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Minh về hành vi: Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng với mức phạt 15.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Nếu ông Nghiêm Quang Minh không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. Giao Chủ tịch UBND phường Khương Đình chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân thực hiện quyết định.

Ngày 05/8/2015, Minh chấp hành nộp phạt 15.000.000 đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân, riêng phần công trình xây dựng sai phép Minh không thực hiện phá dỡ.

Ngày 21/8/2015, Đội Thanh tra xây dựng có báo cáo gửi ông Nguyễn Xuân Lưu là Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đề xuất UBND quận ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các hạng mục xây dựng sai phép của Minh.



Ngày 26/8/2015, ông Đặng Hồng Thái ký Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nội dung: Buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng sai so với nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Quyết định được giao cho Minh để thực hiện. Giao Chủ tịch UBND phường Khương Đình chủ trì phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng và các cơ quan tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện quyết định. Tổ Thanh tra xây dựng đã tống đạt Quyết định này cho Minh nhưng Minh vẫn không thực hiện phá dỡ các hạng mục xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được cấp.

Sau khi nhận được Quyết định cưỡng chế của UBND quận Thanh Xuân gửi đến, ông Vũ Quang Trung là Chủ tịch UBND phường Khương Đình đã giao cho Chu Xuân Sơn chỉ đạo thực hiện; đồng thời phân công cho Tổ thanh tra xây dựng gồm Nguyễn Thị Kim Trang là cán bộ công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường) cùng Phạm Thanh Tùng là nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị) xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện Quyết định cưỡng chế. Sau khi được giao nhiệm vụ, Sơn cùng Quân và Trang không thực hiện xây dựng phương án cưỡng chế phá dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm.

Do UBND phường Khương Đình không triển khai thực hiện chr đạo của UBND quận Thanh Xuân nên ngày 01/10/2015, Đội Thanh tra xây dựng có Văn bản gửi UBND phường Khương Đình đôn đốc, đề nghị chỉ đạo xây dựng phương án phá dỡ phần xây dựng vi phạm. Khi nhận được văn bản đôn đốc, ông Trung đã tiếp tục phân công cho Chu Xuân Sơn và Phạm Thanh Tùng thực hiện.

Ngày 23/10/2015, Tổ công tác của UBND phường Khương Đình gồm có Quân, Trang và Phạm Thanh Tùng đã đến hiện trường lập biên bản chứng kiến việc Minh tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép. Biên bản ghi nhận: “Tại tầng 7 phần tiếp giáp ngõ đi chung (phía trước) xây tường 110 cao 3m đã đổ mái bằng bê tông cốt thép diện tích 6m. Phần sau nhà (phía sau) xây tường 110 cao 3m đã đổ mái bê tông cốt thép diện tích 92,5m. Kết quả thực hiện: chủ đầu tư đã tự giác tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm như ghi ở trên”.



Còn phần xây dựng sai mật độ xây dựng so với nội dung giấy phép xây dựng được cấp thì Tổ công tác không yêu cầu Minh phá dỡ. Trang và Tùng ký xác nhận vào biên bản do Quân lập, còn Quân không ký. Sau khi Minh tự tháo dỡ công trình vi phạm như trên, Tổ công tác cũng như Tổ Thanh tra xây dựng không báo cáo về đường lối tiếp tục xử lý đối với công trình xây dựng sai phép của Minh, bỏ mặc dẫn đến việc Minh tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình với 09 tầng 01 tum, 45 phòng (căn hộ) khép kín (vượt quá 03 tầng và 12 phòng (căn hộ) so với Giấy phép xây dựng mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào của phường Khương Đình và quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý.