Vụ cháu bé nghi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang: Người mẹ nói lý do bất ngờ

Liên quan đến sự việc bé trai tên Lê Tấn S. (SN 2021) nghi bị bỏ rơi trên xe taxi, xảy ra chiều 19/10 gây xôn xao dư luận, mới đây, Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã hoàn tất thủ tục trao trả bé S. cho mẹ ruột là bà P.T.H.Q. (32 tuổi, quê Đà Nẵng).

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, cơ quan chức năng đã làm việc với bà Q. để xác minh nguyên nhân sự việc, kiểm tra các giấy tờ liên quan, đối chiếu nhận dạng, đảm bảo đúng mối quan hệ mẹ con trước khi bàn giao cháu S.

Nói về nguyên nhân dẫn đến hành động của mình, bà Q. cho biết do có kế hoạch sang Nhật Bản làm ăn nên đã đưa con trai vào phường Nha Trang nhờ người thân chăm sóc trong khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, do đang nuôi 2 đứa trẻ khác, không đủ điều kiện trông thêm cháu S. nên người thân của bà Q. đã từ chối.

Cháu S. (áo đỏ) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho mẹ ruột. (Ảnh: Thanh Niên)

Chiều 19/10, trong lúc bế tắc, bức xúc, mất bình tĩnh, bà Q. đã đặt taxi qua ứng dụng trên điện thoại, thuê chở con trai từ đường Lê Đại Hành đến một khách sạn trên đường Trần Phú (cùng ở phường Nha Trang) và nói rằng "đưa con đến gặp cha".

Khi đến nơi, không có ai ra đón cháu S., tài xế liên hệ với bà Q. cũng không được. Tài xế và người dân nghi ngờ cháu bé bị bỏ rơi nên đã đưa cháu đến trình báo Công an phường Nha Trang. Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu S., đồng thời chuyển cháu bé đến Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa chăm sóc.

Bà Q. sau đó đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng, xưng là mẹ ruột của cháu S. và xin được đón con về. Khi trao trả cháu S. cho bà Q., cơ quan chức năng cũng nhắc nhở người phụ nữ rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra trường hợp tương tự, gây ảnh hưởng đến tâm lý và quyền lợi của trẻ nhỏ.

Diễn biến mới về sự việc khiến nhiều người mừng rỡ, mong mẹ của cháu bé sẽ sớm tìm được phương án chăm sóc con phù hợp, bình tĩnh đối diện, xử lý các vấn đề trong cuộc sống.