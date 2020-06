Hé lộ sơ hở khiến công an xác định nam sinh lớp 11 chính là nghi phạm vụ bé trai 5 tuổi tử vong

Ngày 10/6, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, để phục vụ cho quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập người mẹ và người bạn của nghi phạm Đ.N.H. (17 tuổi, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ cái chết của bé trai 5 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ. có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Nhận được tin báo cháu bé mất tích, chính quyền, cơ quan công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thời điểm này, mọi người đã gặng hỏi nam sinh lớp 11 là Đ.N.H. về tung tích của cháu bé 5 tuổi.

Hiện trường xảy ra sự việc

Lúc này, nam sinh này cho biết: "Khoảng 15h, em Đ. ra nhà cháu chơi. Cháu bắt cho hai con ve ve rồi hỏi em về không để anh đưa về nhưng Đ. từ chối. Cháu thấy em đi ra ngõ lên xe một em khoảng lớp 1, lớp 2 chở đi, còn đi đâu thì cháu không biết".

Cảm thấy lời nói của Đ.N.H có nhiều nghi vấn nên một người thân của bé Đ. có sang dò hỏi lại. Sau đó, qua trích xuất camera cùng với nhiều tài liệu khác thấy H. có chở cháu Đ. đi nên cơ quan công an đã vào cuộc và tiến hành triệu tập đối tượng này. Lúc này đối tượng cũng chỉ thừa nhận đã chở em Đ. vào rừng rồi thả ở đó.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân

Đến khoảng 15h30 ngày 9/6, thi thể bé H.T.V.Đ. được tìm thấy trong khu vực rừng keo tràm, cách nhà nạn nhân khoảng 10km. Lúc này, nghi phạm mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, H. là đối tượng nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám… Vì ám ảnh, H. nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu Đ., khi gia đình đi tìm đối tượng này sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.