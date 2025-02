Vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bố sát hại ở Thanh Hoá: Người dân nếu phát hiện đối tượng, báo ngay cho công an phối hợp bắt giữ

Nghi phạm là N.P.Q. (ngụ thôn 4, xã Xuân Giang) đã sát hại cháu N.P.Q.D. (SN 2021) cũng chính là con ruột của y.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, chính quyền nhận được thông tin N.P.Q. có hành vi sát hại con trai ruột của mình tại nhà riêng rồi bỏ trốn.

Nghi phạm sát hại con trai 4 tuổi (Ảnh CA)

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an xã Xuân Giang, Công an huyện Thọ Xuân tổ chức truy bắt N.P.Q.

Đến 12h30 phút trưa nay, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp và huy động cán bộ vào cuộc truy tìm nghi phạm.

Ở địa phương, gia đình N.P.Q. có hoàn cảnh bình thường, bản thân Q. đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Q. có tiền sử bệnh động kinh. Nạn nhân 4 tuổi là con trai duy nhất.

Theo thông tin cảnh báo từ Công an huyện Thọ Xuân, sau khi gây án Q. mặc quần đùi, áo ấm tối màu (quần áo ướt) chạy bộ bỏ trốn. Công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng, báo ngay cho công an phối hợp bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.