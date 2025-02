Bàng hoàng khoảnh khắc xe máy đang đi trên đường bỗng cháy như đuốc, nguyên nhân chỉ bởi một thứ chở theo sau

Bàng hoàng khoảnh khắc xe máy đang đi trên đường bỗng cháy như đuốc

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một sự cố xảy ra trên đường thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, có thể thấy một người đang chở chùm bóng bay lớn trên đường. Không may sau đó, người này không may bị ngã khiến cả chùm bóng ma sát mạnh trên đường và bùng cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, cả chùm bóng bay đã bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng may mắn, người lái xe sau đó vẫn có thể tự đứng dậy và bò ra khỏi đám cháy.

Những người dân xung quanh sau khi chứng kiến vụ việc đã không khỏi hoảng hốt và tiến lại gần hiện trường. Đồng thời, cũng đã có người lập tức mang bình chữa cháy tới để dập lửa hoàn toàn.

Sự việc được cho là diễn ra ở Hải Phòng vào ngày 4/2. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân dẫn đến bốc cháy có thể là do lượng khí hydro hoặc khí heli có trong những quả bóng bay.

“Để quả bóng bay có thể bay lên được họ thường bơm khí hydro hoặc heli vào vì khí này nhẹ hơn không khí. Tuy nhiên cũng rất nguy hiểm vì chỉ cần có chút lửa hoặc ma sát là có thể phát nổ.”

“May bác tài không sao và đường cũng quang, chở nhiều bóng bay như vậy dễ lạc tay lái lắm”

“Mọi người chạy lại giúp nhanh quá, bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng.”

Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.