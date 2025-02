Đối tượng trộm gần nửa tỉ trong đêm mùng 2 Tết ở Đồng Nai đã bị bắt, khám nhà thấy hàng trăm đồng hồ

Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Đinh Quang Tân, Phạm Văn Ngọc, (cùng 27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Hoàng Quốc Việt (41 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và "che giấu tội phạm”.

3 đối tượng từ trái qua: Hoàng Quốc Việt, Đinh Quang Tân và Phạm Văn Ngọc cùng tang vật

Trước đó, rạng sáng 30-1 (mùng 2 Tết), Văn phòng giao dịch Công ty TNHH AUTOWEL VINA (Quốc lộ 51, xã Long An) bị đối tượng nam mặc áo khoác, trùm đầu, đeo gang tay, đi giày, đeo khẩu trang đột nhập trộm 13 máy hàn trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Sự việc được công ty trình báo Công an huyện Long Thành. Gần 10 Tổ công tác Công an huyện Long Thành vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết các nghi phạm.

Sau 24 giờ, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ được đối tượng chủ mưu cầm đầu thực hiện vụ trộm nói trên là Đinh Quang Tân.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm các đối tượng liên quan, gồm Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Ngọc về hành vi che giấu tội phạm. Cơ quan Công an xác định, Hoàng Quốc Việt là đối tượng đã giúp sức, nhắn tin cho Tân biết đang bị lực lượng công an truy bắt và cất giữ các tài sản do Tân đã trộm cắp được; còn Phạm Văn Ngọc là người đã chở Tân đi trốn.

Lực lượng công an khám xét, thu giữ nhiều tài sản liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản của Tân và đồng bọn

Khám xét nơi ở trọ của Tân, công an đã thu giữ 13 máy hàn, 106 chiếc đồng hồ đeo tay, 6 khung vợt cầu lông, 6 vợt pickleball, 3 đôi giày thể thao, 1 cuộn dây điện đồng; còn nơi trọ của Việt, công an thu giữ thêm 21 đồng hồ đeo tay và 1 latop.

Hiện Công an huyện Long Thành đang mở rộng điều tra, phối hợp với công an các địa phương để làm rõ các vụ trộm cắp tài sản khác do đối tượng Đinh Quang Tân thực hiện.