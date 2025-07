Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Tài xế chở bé đi Tây Ninh kể chi tiết bất ngờ

Liên quan đến vụ việc cháu N.T.K.T. (13 tuổi, ở Hà Nội) mất tích bí ẩn từ tối ngày 23/7 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, tối 26/7, gia đình đã tìm thấy cháu T. tại TP.HCM.

Được biết, sau khi có những manh mối về việc con gái xuất hiện ở bến xe Ngã Tư Ga (phường An Phú Đông, TP.HCM), vợ chồng anh N.G.L. (46 tuổi) và chị N.T.D. (42 tuổi), bố mẹ của T. đã bay vào TP.HCM. Khoảng 8 giờ sáng ngày 26/7, vợ chồng chị D. tìm đến Bến xe Ngã Tư Ga để tìm những người xe ôm từng cung cấp thông tin cho gia đình. Trong đó có một người đàn ông (xin giấu tên) nhớ chính xác việc từng chở bé gái có đặc điểm giống cháu T.

Theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, tài xế xe ôm cho hay vào sáng 25/7, ông thấy một bé gái mang theo túi đồ nhỏ, nói giọng miền Bắc và xin được chở về một địa chỉ ở khu vực thuộc Long An cũ (nay sáp nhập vào tỉnh Tây Ninh). Người đàn ông gặng hỏi vì nghi ngờ cháu bé này bị lừa bán sang nước ngoài song bé gái khẳng định đang về nhà mẹ ruột.

Ban đầu, người xe ôm từ chối chở vì bé gái đi một mình, không có người lớn đi kèm. Nhưng sau đó, có một người đàn ông gọi điện, tự xưng là cha dượng của bé gái và nhờ ông chở bé đến đối diện Trường THCS Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh mới). Tin lời, người xe ôm đồng ý chở. Bé gái đưa trước cho ông 100.000 đồng. Người xe ôm chở bé gái đi 40km, đến ngôi nhà không có số nằm đối diện trường học, một bé gái khác đã trả cho tài xế xe ôm nốt số tiền còn lại.

Cháu T. đã được tìm thấy sau 3 ngày mất liên lạc.

Sau cuốc xe trên, tài xế xe ôm về nhà thì đọc được thông tin mất tích của bé gái trên mạng nên đã nhanh chóng liên hệ với gia đình. Tài xế xe ôm gửi hình ảnh và được gia đình xác nhận chắc chắn là đó là bé T.

Sau đó, tài xế xe ôm đã chở vợ chồng anh L. và chị D. xuống căn nhà tại gần Trường THCS Hậu Nghĩa. Tại đây, vợ chồng chị D. gặp một bé gái và một người đàn ông được cho là có liên quan. Cả 2 cho biết đã bắt xe công nghệ cho T. quay trở lại Bến xe An Sương (TP.HCM) để về Hà Nội.

Trước đó, gia đình chị D. đã trình báo với Công an xã Hậu Nghĩa. Nhận tin, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh nhanh chóng liên hệ với Công an phường An Phú Đông, TP.HCM phối hợp xác minh. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện bé T. đang ở khu vực bến xe An Sương. Cháu T. được đưa về trụ sở Công an phường An Phú Đông để đảm bảo an toàn, lấy lời khai và xử lý tiếp theo.

Tối ngày 26/7, chị D. đã gặp lại con gái tại trụ sở công an. Cháu T. gặp lại bố mẹ trong tình trạng khỏe mạnh, tinh thần ổn định, không hoảng loạn hay lo sợ.

Chị D. gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng, người dân, các tài xế, cộng đồng mạng đã giúp đỡ gia đình tìm được cháu T.