Vụ án liên quan vợ chồng Nguyễn Phương Hằng: Bà Đinh Lan kêu oan vì... mất điện thoại

Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 – TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, tên gọi khác là Đinh Lan) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, những cá nhân, tổ chức năng đều vắng mặt tại phiên xử.

Về sự vắng mặt, bị cáo Lan không có ý kiến gì. Song vẫn đề nghị hoãn phiên toà.

Kêu oan

Tại phần thủ tục phiên xử, bị cáo Đinh Lan đề nghị hoãn phiên toà vì bà chưa có luật sư người bào chữa, bà chưa được giải quyết 4 đơn khiếu nại đã gửi liên quan vụ án này và cho rằng việc bắt giữ bị cáo không có căn cứ.

Liên quan nội dung bị truy tố, bà Đinh Lan kêu oan vì bà mất điện thoại hồi cuối năm 2021. Bà Lan cho rằng việc kết tội bà là không khách quan.

Bị cáo tại toà

Bị cáo Lan cho biết mình là chủ sở hữu một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và chưa từng có tiền án, tiền sự. Bị cáo nói không được nhận cáo trạng đúng quy định để thực hiện quyền khiếu nại.

Bị cáo mang nhiều tài liệu, hồ sơ đến toà

Bị cáo đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để gia đình có thời gian mời luật sư và chờ đợi kết quả giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo đối với những sai phạm trong quá trình điều tra.

Bị cáo nhiều lần từ chối hợp tác

Sau thời gian hội ý, HĐXX đã bác bỏ nhiều yêu cầu và khiếu nại của bị cáo liên quan đến quy trình tố tụng, đồng thời nhắc nhở về thái độ tôn trọng pháp luật ngay tại phòng xử án.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, HĐXX khẳng định các khiếu nại của bị cáo là không có cơ sở.

HĐXX cho biết đã xem xét toàn diện tất cả các tài liệu, quyết định và hành vi tố tụng có trong hồ sơ vụ án. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, các văn bản tố tụng đều hợp pháp và có giá trị pháp lý.

Theo tài liệu được công bố tại tòa, bị cáo đã có thái độ không hợp tác trong quá trình chuẩn bị xét xử. Điển hình, khi kiểm sát viên đến tống đạt văn bản nhưng bị cáo không ký nhận. Sự việc đã được cán bộ cơ sở giam giữ xác nhận và lập biên bản. Khi thư ký tòa án đến giao quyết định đưa vụ án ra xét xử cho bị cáo nhưng bị cáo tiếp tục từ chối nhận.

Dù bị cáo không nhận các văn bản này, HĐXX xác định việc tống đạt đã được thực hiện đúng quy trình và đủ điều kiện để tiến hành xét xử theo quy định.

Về việc yêu cầu người bào chữa, bị cáo trình bày mình đã có đơn yêu cầu từ trước. Tuy nhiên, phía tòa án khẳng định không nhận được bất kỳ đơn yêu cầu luật sư nào của bị cáo trong hồ sơ. Do đó, để đảm bảo tiến độ xét xử và vì yêu cầu này không được thực hiện đúng quy trình trước đó, HĐXX đã không chấp nhận và quyết định tiếp tục phiên tòa để đảm bảo tính liên tục của hoạt động tư pháp.