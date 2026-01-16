Hoàn cảnh đáng thương của cô gái bị sát hại ở Hưng Yên: Mồ côi bố từ nhỏ, đám tang tổ chức nhờ nhà bác

Vụ việc Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) xuống tay sát hại 2 phụ nữ đã khiến dư luận chấn động. Căm phẫn hung thủ bao nhiêu, dư luận lại thương xót cho các nạn nhân xấu số bấy nhiêu. Sự tàn nhẫn của Kiều Ngọc Anh đã cướp đi mạng sống của 2 người vô tội, trong đó có cô gái trẻ Bùi Thị Thanh L. (20 tuổi, quê ở xóm Tưa 2, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể của L. đã được đưa về quê nhà để tổ chức lễ tang. Sự ra đi của L. khiến vùng quê bàng hoàng. Ai cũng đau lòng, thương xót cho cô gái trẻ tội nghiệp.

Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho L.

Linh - người bạn ở cùng xóm và học chung với L. cho biết dù hoản cảnh gia đình rất khó khăn nhưng L. luôn nỗ lực học giỏi. Trong mắt Linh, L. là một người bạn tốt, một người con ngoan hiền, hiếu thảo, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Được biết, tang lễ của L. được tổ chức tại nhà người bác ruột là ông Bùi Văn Dũng. Người thân của L. tâm sự, nhà của nạn nhân chật hẹp nên không đủ điều kiện tổ chức tang lễ. Ngoài ra, sau khi bố L. qua đời từ sớm, ông Dũng cũng là người chăm lo cho L. từ nhỏ.

Ông Bùi Văn Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đại Đồng thông tin, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Về hoàn cảnh gia đình L., ông Giao cho hay nạn nhân mồ côi cha từ nhỏ, sau khi học xong thì đi làm ăn xa. Nạn nhân có 2 người em, 1 em đang học lớp 12 và 1 em còn nhỏ. Mẹ của L. hiện cũng đang làm việc ngoài địa phương. Lễ tang của L. sẽ được tổ chức theo phong tục địa phương vào chiều nay (16/1).

Đối tượng Kiều Ngọc Anh. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Như đã đưa tin, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, chiều ngày 14/1, khi L. đang di chuyển bằng xe máy đến khu vực đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối An (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) thì bị Kiều Ngọc Anh đứng chờ sẵn, lao ra chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Kiều Ngọc Anh lấy xe máy của L., di chuyển đến địa bàn thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên và tiếp tục sát hại chị Nguyễn Thị X. (sinh năm 1982, ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên). Gây án xong, Kiều Ngọc Anh dùng xe máy của chị L. bỏ trốn đến địa bàn phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thì vứt xe lại. Đối tượng mở cốp lấy số tiền 1 triệu đồng của L. rồi di chuyển lên Hà Nội tiêu xài cá nhân hết số tiền này.

Đến hơn 8 giờ sáng ngày 15/4, Kiều Ngọc Anh ra đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi. Lý do đối tượng xuống tay tàn nhẫn với 2 phụ nữ là do anh ta đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.